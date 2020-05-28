عودة الحياة.. تحديد تاريخ استئناف الدوري في إنجلترا وإيطاليا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استئناف المسابقة بداية من 17 يونيو/حزيران المقبل، في حين كشف وزير الرياضة الإيطالي عن عودة مباريات الدوري المحلي بداية من 20 من الشهر المقبل.

وستعود عجلة الدوري الإنجليزي إلى الدوران لأول مرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وستكون الجماهير على موعد مع مباراتي مانشستر سيتي مع أرسنال، وأستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، المؤجلتين من المرحلة التاسعة والعشرين، حتى تتبقى تسع مباريات لجميع الفرق العشرين المشاركة في البطولة، على أن تجرى مباريات المرحلة الثلاثين للمسابقة في الفترة من 19 حتى 21 يونيو/حزيران المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز إن تاريخ استئناف الدوري سيظل مرتبطا بتلبية جميع متطلبات السلامة في ظل إجراءات التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الأولوية لـ" صحة ورفاهية جميع المشاركين والمشجعين".

وسيتعين استكمال جميع اللقاءات المتبقية البالغ عددها 92 مباراة دون جماهير، بناء على أحدث التعليمات الصادرة من الحكومة البريطانية في خطتها لتخفيف إغلاق البلاد.

وتوقف الدوري الإنجليزي في 13 مارس/آذار بسبب جائحة كورونا، لكن الفرق عادت للتدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي. ووافقت الفرق أمس الأربعاء على إطلاق المرحلة الثانية من جهود استئناف النشاط والتي تشمل التدريب في مجموعات أكبر مع وجود تقارب بين اللاعبين. وستشمل الخطوة المقبلة التدريب الكامل بما فيه الالتحامات من أجل الاستعداد لخوض المباريات.

ويتصدر ليفربول، الساعي للفوز باللقب لأول مرة منذ 30 عاما، الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه.

وفي إيطاليا، سمحت الحكومة الإيطالية باستئناف الدوري المحلي لكرة القدم في 20 يوينو/حزيران المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادافورا إن اللجنة التقنية والعلمية منحت موافقتها على البروتوكول الذي أعده الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأكد منح الضوء الأخضر لاستئناف المباريات بداية من الشهر المقبل ووضع حد للتوقف الإجباري المفروض منذ 9 مارس/آذار الماضي.