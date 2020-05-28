ريال مدريد يتربع على قائمة أعلى النوادي قيمة في أوروبا

ظل المارد الإسباني ريال مدريد النادي الأعلى قيمة في أوروبا بحسب تقرير نشرته شركة المحاسبة "كاي بي إم جي" اليوم الخميس بشأن تقييم أداء أندية كرة القدم.

وبقي مانشستر يونايتد في المركز الثاني رغم تعثره في الموسم المعلق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم العملاق الإسباني برشلونة إلى المركز الثالث على حساب زعيم الأندية الألمانية بايرن ميونيخ.

واستند التقرير السنوي الخامس إلى تقييم الأندية على قيمة المؤسسة عبر قياس الربحية والشهرة والإمكانيات الرياضية وحقوق البث التلفزيوني وامتلاك الملعب وذلك حتى 1 يناير/كانون الثاني 2020 ، مما يعني أن آثار جائحة كورونا لم تؤخذ في الحسبان خلال إعداد هذا التقرير.

وكتب أندريا سارتوري رئيس قطاع الرياضة العالمية في "كاي بي إم جي" أن "قيم الأندية تأثرت بكل تأكيد، لكن الأثر الفوري لا يمكن تحديده".

وضمت قائمة أول 32 ناديا تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز وسبعة من الدوري الإسباني وستة من الدوري الإيطالي.