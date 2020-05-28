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ريال مدريد يتربع على قائمة أعلى النوادي قيمة في أوروبا

Soccer Football – Spanish Super Cup Final – Real Madrid v Atletico Madrid – King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia – January 12, 2020 Real Madrid players lift the trophy as they celebrate winning the Super Cup REUTERS/Sergio Perez
28/5/2020

ظل المارد الإسباني ريال مدريد النادي الأعلى قيمة في أوروبا بحسب تقرير نشرته شركة المحاسبة "كاي بي إم جي" اليوم الخميس بشأن تقييم أداء أندية كرة القدم.

وبقي مانشستر يونايتد في المركز الثاني رغم تعثره في الموسم المعلق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم العملاق الإسباني برشلونة إلى المركز الثالث على حساب زعيم الأندية الألمانية بايرن ميونيخ.

واستند التقرير السنوي الخامس إلى تقييم الأندية على قيمة المؤسسة عبر قياس الربحية والشهرة والإمكانيات الرياضية وحقوق البث التلفزيوني وامتلاك الملعب وذلك حتى 1 يناير/كانون الثاني 2020 ، مما يعني أن آثار جائحة كورونا لم تؤخذ في الحسبان خلال إعداد هذا التقرير.

وكتب أندريا سارتوري رئيس قطاع الرياضة العالمية في "كاي بي إم جي" أن "قيم الأندية تأثرت بكل تأكيد، لكن الأثر الفوري لا يمكن تحديده".

وضمت قائمة أول 32 ناديا تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز وسبعة من الدوري الإسباني وستة من الدوري الإيطالي.

  • ريال مدريد: ثلاثة مليارات و478 مليون يورو
  • مانشستر يونايتد: ثلاثة مليارات و342 مليون يورو
  • برشلونة: ثلاثة مليارات و193 مليون يورو
  • بايرن ميونيخ: ملياران و878 مليون يورو
  • ليفربول: ملياران و658 مليون يورو
  • مانشستر سيتي: ملياران و606 ملايين يورو
  • تشلسي: ملياران و216 مليون يورو
  • توتنهام: ملياران و67 مليون يورو.
  • باريس سان جيرمان: مليار و911 مليون يورو
  • أرسنال: مليار و852 مليون يورو
المصدر : وكالات

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