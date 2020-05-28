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بسبب تداعيات أزمة كورونا.. ليفربول ينسحب من سباق ضم الألماني فيرنر

LEIPZIG, GERMANY – MAY 27: Timo Werner of Leipzig reacts during the Bundesliga match between RB Leipzig and Hertha BSC at Red Bull Arena on May 27, 2020 in Leipzig, Germany. The Bundesliga and Second Bundesliga is the first professional league to resume the season after the nationwide lockdown due to the ongoing Coronavirus (COVID-19) […]
28/5/2020

انسحب نادي ليفربول من المنافسة على ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول رفض دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر (24 عاما)، حتى وإن كان معنى هذا خسارته لصفقة ضم المهاجم الألماني الدولي.

وأضافت الصحيفة أن إصرار لايبزيغ على عدم التفاوض على سعر أقل من 50 مليون جنيه إسترليني (61 مليون دولار) -وهي قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب- وراء انسحاب "الريدز" من أي مفاوضات بخصوص فيرنر وعدم مواصلة محاولاته للحصول على خدماته.

وأضافت أن الأزمة المالية التي لحقت بكرة القدم العالمية بسبب فيروس كورونا تعني أن المسؤولين في ليفربول سيواجهون عجزا في الإيرادات يصل على الأقل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (122.71 مليون دولار) خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم العلاقة الجيدة بين الفريقين فإن الفريق الإنجليزي الأول يقدر قيمة فيرنر بنحو 37 مليون دولار كحد أقصى.

المصدر : وكالات

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