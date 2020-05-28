بسبب تداعيات أزمة كورونا.. ليفربول ينسحب من سباق ضم الألماني فيرنر

انسحب نادي ليفربول من المنافسة على ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول رفض دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر (24 عاما)، حتى وإن كان معنى هذا خسارته لصفقة ضم المهاجم الألماني الدولي.

وأضافت الصحيفة أن إصرار لايبزيغ على عدم التفاوض على سعر أقل من 50 مليون جنيه إسترليني (61 مليون دولار) -وهي قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب- وراء انسحاب "الريدز" من أي مفاوضات بخصوص فيرنر وعدم مواصلة محاولاته للحصول على خدماته.

وأضافت أن الأزمة المالية التي لحقت بكرة القدم العالمية بسبب فيروس كورونا تعني أن المسؤولين في ليفربول سيواجهون عجزا في الإيرادات يصل على الأقل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (122.71 مليون دولار) خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم العلاقة الجيدة بين الفريقين فإن الفريق الإنجليزي الأول يقدر قيمة فيرنر بنحو 37 مليون دولار كحد أقصى.