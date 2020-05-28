برأي ميسي.. هؤلاء هم نجوم المستقبل

بعد وصول النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى خريف العمر الكروي، بدأ الحديث عمن سيخلف الأسطورتين في عالم الساحرة المستديرة.
فرونالدو (35 عاما) وميسي (32 عاما) خلفا عظماء في كرة القدم وبالتأكيد سيأتي من يخلفهما، ولهذا فإن سنة الحياة أن يعتزل النجمان قريبا ويظهر نجوم جدد يواصلون إمتاع الجماهير.
واختار قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قائمة من 15 لاعبا، يرى أنهم سيكونون نجوم المستقبل:
- الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد (21 عاما) ظهير ليفربول.
- الأميركي كريستيان بوليسيتش (21 عاما) جناح تشلسي.
- الإنجليزي مايسون مونت (21 عاما) لاعب خط وسط تشلسي.
- الإنجليزي فيل فودين (20 عاما) لاعب خط وسط مانشستر سيتي.
- الإنجليزي جادون سانشو (20 عاما) جناح دورتموند.
- الصربي لوكا يوفيتش (22 عاما) مهاجم ريال مدريد.
- الألماني كاي هافيرتس (20 عاما) جناح باير ليفركوزن.
- البرازيلي إدير ميليتاو (22 عاما) مدافع ريال مدريد.
- الفرنسي عثمان ديمبلي (23 عاما) جناح برشلونة.
- الفرنسي حسام عوار (21 عاما) لاعب خط وسط ليون.
- الهولندي فرانكي دي يونغ (23 عاما) لاعب خط وسط برشلونة.
- البرتغالي جواو فيلكس (20 عاما) لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد.
- الفرنسي كليان مبابي (21 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان.
- الألماني جوشوا كيميتش (25 عاما) مدافع بايرن ميونيخ.
- الفرنسي بنجامين بافارد (24 عاما) ظهير بايرن ميونيخ.