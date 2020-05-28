برأي ميسي.. هؤلاء هم نجوم المستقبل

بعد وصول النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى خريف العمر الكروي، بدأ الحديث عمن سيخلف الأسطورتين في عالم الساحرة المستديرة.

فرونالدو (35 عاما) وميسي (32 عاما) خلفا عظماء في كرة القدم وبالتأكيد سيأتي من يخلفهما، ولهذا فإن سنة الحياة أن يعتزل النجمان قريبا ويظهر نجوم جدد يواصلون إمتاع الجماهير.

واختار قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قائمة من 15 لاعبا، يرى أنهم سيكونون نجوم المستقبل: