"رود رنر" الكرة الألمانية.. فيديو للقطة الموسم من قمة دورتموند وبايرن ميونيخ

في الدقيقة 33 من كلاسيكو الكرة الألمانية بين دورتموند وضيفه بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء، وبينما النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند كان قاب قوسين من الانفراد بمانويل نوير حارس بايرن ميونيخ وتسجيل الهدف الأول كان للكندي ألفونسو ديفيز رأي آخر.

فاللاعب ذو الـ19 عاما كان قبل منتصف الملعب لحظة تمرير الكرة لهالاند الذي تخطى المدافع جيريمي بواتينغ واتجه نحو مرمى الفريق البافاري، لكن ديفيز استخدم سرعته ووصل إلى النرويجي الشاب واستخلص الكرة منه مانعا إياه من تسجيله هدفا محققا.

وبحسب إحصاءات المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف، فإن لاعب "فانكوفر وايتكابز" السابق نفذ 42 مرة في العدو السريع (سبرينت) بينها لقطة هالاند التي وصلت فيها سرعته إلى 35.27 كيلومترا في الساعة.

وتعليقا على هذه اللقطة، وصف الألماني توماس مولر زميله بأنه "لاعب صاحب قلب كبيرة وقوة وشغف وسرعة فائقة" وشبهه بالشخصية الكرتونية "رود رنر" المشهورة بسرعتها.

كما نال ثناء النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الذي ذهل من سرعته.

وضجت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وتفاعلات على هذه اللقطة والسرعة الفائقة التي يتمتع بها اللاعب الكندي.

يذكر أن ديفيز انضم إلى بايرن ميونيخ صيف 2019 قادما من الدوري الكندي، وسرعان ما أصبح الخيار الأول والأساسي في مركز الظهير الأيسر لكتيبة المدرب هانز فليك.

Watching Alphonso Davies play for my football club gets better every day. We hit the jackpot with this kid & the fans of certain other clubs just can’t stand it.

pic.twitter.com/9oTAEsoxxi

— Complaxes (@Complaxes) May 26, 2020