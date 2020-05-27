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"رود رنر" الكرة الألمانية.. فيديو للقطة الموسم من قمة دورتموند وبايرن ميونيخ

DORTMUND, GERMANY – MAY 26: Erling Haaland of Borussia Dortmund runs with the ball past Alphonso Davies of Bayern Munich during the Bundesliga match between Borussia Dortmund and FC Bayern Muenchen at Signal Iduna Park on May 26, 2020 in Dortmund, Germany. (Photo by Federico Gambarini/Pool via Getty Images)
27/5/2020

في الدقيقة 33 من كلاسيكو الكرة الألمانية بين دورتموند وضيفه بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء، وبينما النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند كان قاب قوسين من الانفراد بمانويل نوير حارس بايرن ميونيخ وتسجيل الهدف الأول كان للكندي ألفونسو ديفيز رأي آخر.

فاللاعب ذو الـ19 عاما كان قبل منتصف الملعب لحظة تمرير الكرة لهالاند الذي تخطى المدافع جيريمي بواتينغ واتجه نحو مرمى الفريق البافاري، لكن ديفيز استخدم سرعته ووصل إلى النرويجي الشاب واستخلص الكرة منه مانعا إياه من تسجيله هدفا محققا.

وبحسب إحصاءات المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف، فإن لاعب "فانكوفر وايتكابز" السابق نفذ 42 مرة في العدو السريع (سبرينت) بينها لقطة هالاند التي وصلت فيها سرعته إلى 35.27 كيلومترا في الساعة.

وتعليقا على هذه اللقطة، وصف الألماني توماس مولر زميله بأنه "لاعب صاحب قلب كبيرة وقوة وشغف وسرعة فائقة" وشبهه بالشخصية الكرتونية "رود رنر" المشهورة بسرعتها.

كما نال ثناء النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الذي ذهل من سرعته.

وضجت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وتفاعلات على هذه اللقطة والسرعة الفائقة التي يتمتع بها اللاعب الكندي.

يذكر أن ديفيز انضم إلى بايرن ميونيخ صيف 2019 قادما من الدوري الكندي، وسرعان ما أصبح الخيار الأول والأساسي في مركز الظهير الأيسر لكتيبة المدرب هانز فليك.

 

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