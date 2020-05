بعشرات آلاف الدولارات.. أحد لاعبي منتخب فرنسا باع ذهبية مونديال روسيا

باع أحد لاعبي منتخب فرنسا الفائز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا ميداليته الذهبية بمزاد على الإنترنت مقابل نحو 72 ألف دولار.

وعرض الميداليةَ أحدُ أشهر المواقع المتخصصة بالمزادات والذي يبيع مقتنيات ثمينة وتذكارات المشاهير الميدالية، وغرد على حسابه الرسمي على تويتر "ميدالية ذهبية منحت لأحد لاعبي منتخب فرنسا الفائز بمونديال روسيا 2018 بيعت بـ 71851".

ولم يُكشف عن هوية اللاعب الذي باع الميدالية التي يعد اقتناؤها حلما لكثيرين، ولهذا كانت مفاجأة أمر بيعها.

وأرفق المزاد صورة الميدالية مع شرح مفصل ومسهب عن البطولة ومتى لعبت والمكان والمنتخب الفائز بها، وأنها ستباع كما استلمها الشخص.

وقدمت عشرات العروض لشراء الميدالية الذهبية، إلا أن هناك شخصا دفع 59 ألف جنيه أسترليني ففاز بالمزاد وظفر بالميدالية الثمينة.

يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد الذي عرض عام 2016 ميداليات الفوز بمونديالي 1958 و1962، وكذلك الكرة التي سجل بها هدفه الـ1000 في مسيرته.

وبيعت الميداليتان بـ231 ألف دولار و174 ألفا على الترتيب، في حين بيعت الكرة بمئة ألف.

SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner’s medal awarded to a player from the champion France national football team.

Sold in today’s "Sports Legends" auction taking place now on Julien’s Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020