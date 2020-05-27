العودة قريبة للمدرجات.. بشرى لعشاق الليغا

قالت وزيرة الرياضة الإسبانية إيرين لوزانو إنه لا يزال ممكنا السماح لجماهير كرة القدم بالعودة لحضور المباريات في الملاعب اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

ولدى سؤالها عن احتمالات عودة الحضور الجماهيري موسم 2020-2021، قالت لوزانو في تصريحات لإذاعة "لا كوبي" الإسبانية "نحن الآن في مرحلة تخفيف قيود الإغلاق.. الأمر ليس مستبعدا على الإطلاق. الآن غياب الجمهور بمثابة الحل الأمثل من أجل استئناف منافسات الموسم".

لكن بمجرد العودة إلى الأوضاع الطبيعية الجديدة، تقول الوزير "يمكننا رؤية كيف نمضي قدما مع قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية".

وتابعت "إذا نجحنا في التوصل إلى طريقة، على ألا تكون صعبة للغاية لأننا في إسبانيا نتمتع بالريادة على المستوى الدولي فيما يتعلق بإقامة فعاليات رياضية آمنة، فسنفعل."

وقالت لوزانو -التي ترأس أيضا المجلس الرياضي- إنه يتم النظر أيضا في السماح لوسائل الإعلام بتغطية مباريات دوري كرة القدم فيما تبقى من الموسم الجاري، وذلك بعد فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.

واختتمت تصريحاتها بالقول "نظرا للتطورات الجيدة المتعلقة بالوباء، نحن نفكر بجدية في السماح للصحفيين بحضور مباريات الدوري".