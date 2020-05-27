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العودة قريبة للمدرجات.. بشرى لعشاق الليغا

Football Soccer – FC Barcelona v Real Madrid – La Liga – Camp Nou, Barcelona – 2/4/16 General view as the players officials and fans observe a minutes silence in memory of Johan Cruyff before the match Reuters / Juan Medina Livepic EDITORIAL USE ONLY.
27/5/2020

قالت وزيرة الرياضة الإسبانية إيرين لوزانو إنه لا يزال ممكنا السماح لجماهير كرة القدم بالعودة لحضور المباريات في الملاعب اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

ولدى سؤالها عن احتمالات عودة الحضور الجماهيري موسم 2020-2021، قالت لوزانو في تصريحات لإذاعة "لا كوبي" الإسبانية "نحن الآن في مرحلة تخفيف قيود الإغلاق.. الأمر ليس مستبعدا على الإطلاق. الآن غياب الجمهور بمثابة الحل الأمثل من أجل استئناف منافسات الموسم".

لكن بمجرد العودة إلى الأوضاع الطبيعية الجديدة، تقول الوزير "يمكننا رؤية كيف نمضي قدما مع قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية".

وتابعت "إذا نجحنا في التوصل إلى طريقة، على ألا تكون صعبة للغاية لأننا في إسبانيا نتمتع بالريادة على المستوى الدولي فيما يتعلق بإقامة فعاليات رياضية آمنة، فسنفعل."

وقالت لوزانو -التي ترأس أيضا المجلس الرياضي- إنه يتم النظر أيضا في السماح لوسائل الإعلام بتغطية مباريات دوري كرة القدم فيما تبقى من الموسم الجاري، وذلك بعد فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.

واختتمت تصريحاتها بالقول "نظرا للتطورات الجيدة المتعلقة بالوباء، نحن نفكر بجدية في السماح للصحفيين بحضور مباريات الدوري".

المصدر : وكالات

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