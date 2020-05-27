تسجيلا وصناعة.. ميسي يقترب من "نادي الألف" هدف

بات النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين، قاب قوسين من دخول نادي "الألف" بقيامه بتسجيل الأهداف وصناعتها.

وقد بدأ البولغا مسيرته في الفريق الأول موسم 2004-2005 بصورة باهتة فسجل هدفا واحدا وصنع آخر.

وكان موسم 2011-2012 الذهبي بمساهمته بـ102هدف (سجل 72 هدفا وصنع 39) يليه موسم 2014-2015 الذي ساهم وقتها في 85 هدفا (سجل 58 وصنع 27) في حين وصل رصيده هذا الموسم -الذي من المتوقع أن يستأنف الشهر المقبل- إلى 40 هدفا (سجل 24 هدفا وصنع 16).

وباحتساب الأهداف التي سجلها وصنعها بقميص البرسا في مختلف المسابقات المحلية والقارية والدولية، يصل مجموع الأهداف التي ساهم فيها ميسي إلى 874 (سجل 627 هدفا وصنع 247).

أما مع المنتخب فصام ميسي في عامه الأول (2004-2005) عن التسجيل وصناعة الأهداف، وكانت أفضل أعوامه مع منتخب التانغو:

2011-2012: 13 هدفا

2015-2016: 13 هدفا

2012-2013: 12 هدفا

وفي المحصلة ساهم ميسي مع منتخب بلاده بـ112 هدفا (سجل 70 وصنع 42).

وبات الهداف التاريخي لفريقه والمنتخب يحتاج إلى 14 مساهمة في الأهداف، تسجيلا أو صناعة ليصل إلى الرقم "1000" إذ ساهم حتى الآن بـ986 هدفا (874 مع البرسا و112 مع "التانغو") في مسيرته الممتدة منذ أكثر من 16 عاما.