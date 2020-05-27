أساطير لم تُقدر مواهبهم كرويا ولم يسلط الضوء عليهم إعلاميا

قد يفرض اللاعب على ناديه الجديد أن يدفع تذاكر السفر لأصدقائه حتى لا يحس بالغربة بعد أن اضطر لمفارقة الأهل والأحباب، وقد يُحرم اللاعب من أفضل هواياته إن لم تكن مناسبة حسب رأي إدارة ناديه الجديد.