أساطير لم تُقدر مواهبهم كرويا ولم يسلط الضوء عليهم إعلاميا

كثيرون هم اللاعبون الذين مارسوا كرة القدم في فرق كبيرة، ولكن قلة منهم أصبحوا نجوما بارزين وتحوّلوا إلى أيقونات بسبب تسليط الضوء على مواهبهم كرويا وإعلاميا.
غير أن هناك آخرين قدموا الكثير لفرقهم وظُلموا إعلاميا ولم يحظوا بالتقدير المطلوب من فرقهم.
من بين أبرز هؤلاء:
- الإيطالي دانييلي دي روسي (روما): لعب 616 مباراة بقميص الفريق وسجل 63 هدفا.
- الإسباني خواكين (ريال بيتيس): لعب 377 مباراة بقميص الفريق وسجل 57 هدفا.
- الحارس البرازيلي روجيريو سيني (ساو بولو): لعب 368 مباراة بقميص الفريق وسجل 48 هدفا.
- الإيطالي كلاوديو ماركيزيو (يوفنتوس): لعب 389 مباراة بقميص الفريق وسجل 37 هدفا.
- الإنجليزي مارك نوبل (ويستهام): لعب 495 مباراة بقميص الفريق وسجل 60 هدفا.
- الإسباني غوتي (ريال مدريد): لعب 542 مباراة بقميص الفريق وسجل 77 هدفا.
- الإسباني غابي (أتلتيكو مدريد): لعب 413 مباراة بقميص الفريق وسجل 10 أهداف.
- الإسباني أرتيز أدوريز (أتلتيك بيلباو): لعب 405 مباريات بقميص الفريق وسجل 172 هدفا.
- الإسباني برونو سوريانو (فياريال): لعب 416 مباراة بقميص الفريق وسجل 31 هدفا.