هل يقارَن التلميذ هالاند بالأستاذ ليفاندوفسكي؟

أكد مدرب بايرن ميونيخ هانز فليك أنه لا يزال من المبكر المقارنة بين هدافه الأول روبرت ليفاندوفسكي وبين إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند المتألق، قبل مواجهة مرتقبة بين العملاقين في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبعد استئناف الدوري الألماني هذا الشهر عقب توقف لحوالي شهرين بسبب وباء كورونا، فاز بايرن -المتصدر- ودورتموند في مباراتين، ليستمر فارق النقاط الأربع بينهما في السباق المثير على اللقب.

وقال فليك لموقع النادي "هالاند لاعب شاب لكن له رغبة كبيرة في المرمى ويريد استغلال الفرص. إنه يملك شخصية قوية ورغبة وقوة بدنية وقدرة على الحركة باستمرار".

وأضاف "ورغم ذلك فإنه لا يزال في موسمه الأول (في ألمانيا)، لذا فإن من المبكر جدا مقارنته مع ليفاندوفسكي. يلعب روبرت على أعلى المستويات منذ سنوات، لكن هالاند صاحب موهبة هائلة".

ويعيش ليفاندوفسكي (31 عاما) -المنضم إلى بايرن قادما من دورتموند في 2014- أحد أفضل أيامه، وينفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 27 هدفا، بينما انضم هالاند (19 عاما) في يناير/كانون الثاني وسجل عشرة أهداف، وبات من أبرز لاعبي دورتموند.

وقال فليك "في يناير تعاقد المنافس مع صفقتين رائعتين هما إيمري جان في الدفاع وهالاند في الهجوم. دورتموند من أفضل الفرق في أوروبا ويجب أن نكون في أفضل مستوياتنا".

وقبل سبع جولات من نهاية المسابقة، يملك بايرن 61 نقطة مقابل 57 لدورتموند، بينما يأتي لايبزيغ ثالثا برصيد 54 نقطة.