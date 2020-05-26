تعرف على أفضل 10 مدربين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كشف موقع "سكواكا" عن أفضل عشرة مدربين في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من خلال تقييم رصده الموقع المختص في إحصاءات كرة القدم.

وتصدر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان التصنيف، رغم أنه أحدث المدربين المتنافسين، وذلك بفضل فوزه ثلاث مرات متتالية مع لوس بلانكوس بلقب دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و2018 بنسبة نجاح 100%.

واحتل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، الوصافة حيث توج بلقب أبطال أوروبا مرتين أثناء قيادته لفريق برشلونة الإسباني في 2009 و2011، يليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي فاز بثلاثة ألقاب في البطولة بواقع لقبين مع ميلان الإيطالي في 2003 و2007، وثالث مع ريال مدريد في 2014.

💫🙌 احتفال مزدوج كل 24 مايو…

سنة 2000 ⬅ كأس دوري الأبطال الثامن 🏆

سنة 2014 ⬅ كأس دوري الأبطال العاشر 🏆#RMHistory | #RealFootball pic.twitter.com/L3tg8aGKAp — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 24, 2020

وجاء ترتيب بقية المدربين العشرة كالتالي:

4- جوزيه مورينيو (توج باللقب في 2004 مع بورتو، و2010 مع إنتر ميلان).

5- لويس فان غال (توج باللقب في 1995 مع أياكس أمستردام).

6- أليكس فيرغسون (توج باللقب مع مانشستر يونايتد في 1999 و2008).

7- الألماني يوب هاينكس (توج باللقب مع ريال مدريد في 1998، ومع بايرن ميونيخ في 2013).

8- فيسنتي ديل بوسكي (توج باللقب مرتين مع ريال مدريد في 2000 و2002).

9- الإسباني رافائيل بينيتيز (توج باللقب مع ليفربول في 2005).

10- أوتمار هيتسفيلد (توج باللقب مع بروسيا دورتموند في 1997، وبايرن ميونيخ في 2001).