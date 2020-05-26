بايرن يحسم "الكلاسيكو" ويقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني

تقدم بايرن ميونيخ خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق انتصارا ثمينا أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في "كلاسيكو" الكرة الألمانية، وتغلب عليه في عقر داره 1-صفر اليوم الثلاثاء.

وفي افتتاح المرحلة 28 من الدوري، جاء هدف الفوز لبايرن ميونيخ على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بدورتموند قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول للمباراة، وسجله جوشوا كيميتش.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع، ونجح دورتموند في فرض سيطرته على الكرة بشكل أكبر خلال أول ربع ساعة، وقدم أكثر من محاولة هجومية، لكن بايرن نجح بعدها في فرض أسلوبه، وتفوق في اللعب الجماعي والتمركز والخطورة الهجومية، ليترجم هيمنته قبل إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ميونيخ تفوقه في الدقائق الأولى، ثم بدت المباراة متكافئة بشكل أكبر بين الفريقين، وكانت المحاولات الهجومية سجالا بينهما، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المواجهة بفوز البايرن.

ورفع البايرن رصيده بذلك إلى 64 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني، وذلك قبل ست مراحل من نهاية المسابقة، لتتقلص فرص دورتموند بشكل كبير في انتزاع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012.

وافتقد بوروسيا دورتموند اليوم واحدا من أبرز أسلحته في مواجهة بايرن ميونخ، حيث أقيمت المباراة من دون جمهور، مثل كل مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا، وذلك في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).