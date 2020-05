بالفيديو.. بيل يرد على المنتقدين لممارسته الغولف والريال يحتفي بهدفه التاريخي

في ذكرى هدفه التاريخي بمرمى ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2018، تغير حال مهاجم ريال مدريد غاريث بيل من نجم متوج إلى بديل منبوذ مهدد بالرحيل.

وبينما يحتفي ريال مدريد بالهدف الأجمل في مسيرة المهاجم الويلزي الكروية، خلال فوزه 3-1 على ليفربول وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018، تحدث بيل (30 عاما) عن حالة الجدل بسبب ممارسته لرياضة الغولف.

ورغم فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وتسجيله لأهداف حاسمة في ثلاثة نهائيات، فإن الآراء لا تزال منقسمة حول بيل في إسبانيا حيث يشكك البعض في التزامه مع النادي وينتقدون إصاباته المتكررة التي أبعدته طويلا عن الملاعب.

واحتفل بيل العام الماضي بتأهل ويلز لبطولة أوروبا 2020 بشعار يحمل كلمات "ويلز – الغولف – مدريد، بهذا الترتيب"، ما تسبب في انتقادات للاعب من جماهير ريال مدريد التي أطلقت صيحات استهجان ضده في أول مباراة خاضها بعد ذلك مع ناديه.

