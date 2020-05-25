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تسجيلا وصناعة.. أفضل خمسة لاعبين في أوروبا حاليا

إيموبيلي يتربع على عرش القائمة بمساهمته في 34 هدفا هذا الموسم (غيتي)
إيموبيلي يتربع على عرش القائمة بمساهمته في 34 هدفا هذا الموسم (غيتي)غيتي إيميجز
25/5/2020

بعد عودة عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران، وتأهب كل من الدوريات الإيطالية والإسبانية والإنجليزية لاسئتناف مبارياتها قريبا، برز عدد من اللاعبين كانوا حاسمين وساهموا في منح فرقهم الانتصارات على صعيدي التسجيل وصناعة الأهداف.

ومن بين هؤلاء هناك خمسة يشكلون قائمة الأفضل في الموسم الحالي حتى الآن:

  • الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) ساهم بـ34 هدفا حتى الآن (سجل 27 وصنع 7 أخرى).
  • الإنجليزي جادون سانشو (دورتموند) ساهم بـ31 هدفا حتى الآن (سجل 14 وصنع 17 آخر).
  • الأرجننتيني ليونيل ميسي (برشلونة) ساهم بـ31 هدفا حتى الآن (سجل 19 هدفا وصنع 12 آخر).
  • الألماني تيمو فيرنز (لايبزيغ) ساهم بـ31 هدفا حتى الآن (سجل 24 هدفا وصنع 7 أخرى).
  • البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) ساهم بـ31 هدفا حتى الآن (سجل 27 هدفا وصنع 3 أخرى).

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