تسجيلا وصناعة.. أفضل خمسة لاعبين في أوروبا حاليا

بعد عودة عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران، وتأهب كل من الدوريات الإيطالية والإسبانية والإنجليزية لاسئتناف مبارياتها قريبا، برز عدد من اللاعبين كانوا حاسمين وساهموا في منح فرقهم الانتصارات على صعيدي التسجيل وصناعة الأهداف.

ومن بين هؤلاء هناك خمسة يشكلون قائمة الأفضل في الموسم الحالي حتى الآن: