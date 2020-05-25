تسجيلا وصناعة.. أفضل خمسة لاعبين في أوروبا حاليا

تلقى بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان في ختام الموسم هزيمته الخامسة في المسابقة على يد مضيفه ستاد ريمس بنتيجة 1-3 في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري. وإثر ذلك، بات شبه مؤكد فوز ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي بعد فشل مبابي في اللحاق به.
بعد عودة عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران، وتأهب كل من الدوريات الإيطالية والإسبانية والإنجليزية لاسئتناف مبارياتها قريبا، برز عدد من اللاعبين كانوا حاسمين وساهموا في منح فرقهم الانتصارات على صعيدي التسجيل وصناعة الأهداف.
ومن بين هؤلاء هناك خمسة يشكلون قائمة الأفضل في الموسم الحالي حتى الآن: