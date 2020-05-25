برتوكول طبي وبث مجاني.. وزير الرياضة يحدد تاريخا لعودة الدوري الإيطالي

كشف وزير الرياضة الإيطالي فنتشينزو سبادافورا إن بطولة الدوري المحلي يمكن استئنافها يوم 13 أو 20 يونيو/حزيران المقبل، وتحدث عن إمكانية عرض المباريات مجانات على شاشات التلفزيون.

وقال سبادافورا في تصريحات تلفزيونية "سنتخذ يوم الخميس القادم القرار بشأن استئناف الدوري الإيطالي وموعد عودة النشاط".

وهناك مخاوف من أن اللعب بدون جماهير سيسمح بتزايد أعداد تجمعات المشجعين في الحانات المحلية أو التواجد في أماكن أخرى مغلقة لمتابعة

المباريات من خلال محطات الدفع مقابل المشاهدة التلفزيونية.

وقال الوزير الإيطالي "في ألمانيا، توصلت شبكة سكاي إلى اتفاق لإظهار نوع من برامج البث المباشر مع عرض الأهداف مجانا، لذلك يجب بالتأكيد التفكير في شيء من هذا القبيل في إيطاليا لتجنب تجمع المشجعين في الحانات".

ودخلت إيطاليا بالفعل في المرحلة الثانية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث انخفضت الوفيات والحالات الجديدة اليومية منذ عدة أسابيع.

وسلّم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد البروتوكول الطبي للمباريات إلى وزير الرياضة، بعد أيام فقط من الاتفاق على إجراء التدريبات الجماعية للفرق.

وتتضمن بنود البروتوكول مواصفات السفر والفنادق ذات المداخل والمخارج لاستخدامها فقط من قبل اللاعبين والموظفين حصريا، مما يبقيها منفصلة في جميع الأوقات عن السكان المحليين والعمال.

ويمكن للأندية أن تمول أجهزة اختبارات فيروس كورونا السريعة التي يمكن أن تقدم نتائج في أقل من ساعة، لاستخدامها قبل انطلاق المباراة.

وسيتم السماح بوجود 300 شخص في الملعب بحد أقصى في أي وقت، بمن فيهم اللاعبون والموظفون ووسائل الإعلام والأطباء ورجال الأمن.