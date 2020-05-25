الإيرادات قبل صحة اللاعبين.. هل تلعب مباريات بالدوري الإيطالي في درجات حرارة مرتفعة؟

أثارت خطط إقامة مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي في فصل الصيف جدلا واسعا، ووصف قائد أحد الفرق الفكرة بأنها "فضيحة".

ويأمل الدوري الإيطالي استئناف المنافسات في 13 الشهر المقبل بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، وسيتعين عليه استكمال 12 جولة في فترة قصيرة من أجل إنهاء موسم 2019-2020.

وستقرر الحكومة يوم الخميس موعد استئناف الدوري من عدمه.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام إيطالية مطلع الأسبوع أن رابطة الدوري تخطط لإقامة مباريات الساعة 16:30 و18:45 و21:00 بالتوقيت المحلي.

وقال أومبرتو كالكانيو نائب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا -في مقابلة مع صحيفة لو ريبوبليكا- إنه "من المستحيل اللعب الساعة 16:30 بالصيف في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.. رؤساء الأندية يفكرون في إيرادات البث التلفزيوني وليس في صحة اللاعبين".

وعبر دانييلي جاستالديلو قائد بريشيا عن رفضه هذه الفكرة، وقال لشبكة راي "تخاطرون بصحة اللاعبين؛ خوض مباريات كثيرة في درجات حرارة مرتفعة لن يكون أمرا سهلا.. اللعب الساعة 16:30 سيكون فضيحة".

وقال إنريكو كاستيلاتشي، وهو طبيب منتخب إيطاليا السابق، إن هذا الأمر يذكره بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وقال في مقابلة إذاعية "من الصعب اللعب في هذا التوقيت لأن الجو يصبح شديد الحرارة في الصيف. أتذكر كأس العالم في البرازيل عندما لعبنا في درجة رطوبة تصل إلى 90% الساعة الواحدة ظهرا. هذه ظروف جوية يصعب التعامل معها".

ويقام الدوري الإيطالي عادة من أواخر أغسطس/آب إلى أواخر مايو/أيار، لكنه توقف بسبب الوباء منذ 9 مارس/آذار الماضي.

وكان يُتجنب اللعب ظهرا في أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول بسبب درجات الحرارة المرتفعة.