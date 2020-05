شاهد.. الأندية الأوروبية تتفنّن في تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك

حرصت معظم الأندية الكبرى لكرة القدم على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك من خلال حساباتها الرسمية باللغة العربية على تويتر.

وغرد نادي يوفنتوس بمقطع فيديو أطلق عليه "مفاجأة بمناسبة عيد الفطر" لنجميه المسلميْن التركي ميريح ديميرال والبوسني بيانيتش، اللذين وجّها التهنئة للأمة الإسلامية بالعيد.

وبالطريقة نفسها غرد نادي أرسنال بمقطع فيديو لمدافعه الألماني من أصل ألباني شكودران مصطفي، حيث هنّأ المسلمين بعيد الفطر المبارك، وذلك بعد تغريدة أخرى يهنئ فيها النادي المسلمين بالعيد من خلال صورة لنجمه مسعود أوزيل وهو يدعو الله قبل إحدى المباريات.

#EidMubarak to all those celebrating!

May it bring you happiness, peace and prosperity ✨ pic.twitter.com/noG8Oz5bzD

— Arsenal (@Arsenal) May 23, 2020