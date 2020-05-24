شاهد.. الأندية الأوروبية تتفنّن في تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك

حرصت معظم الأندية الكبرى لكرة القدم على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك من خلال حساباتها الرسمية باللغة العربية على تويتر.

وغرد نادي يوفنتوس بمقطع فيديو أطلق عليه "مفاجأة بمناسبة عيد الفطر" لنجميه المسلميْن التركي ميريح ديميرال والبوسني بيانيتش، اللذين وجّها التهنئة للأمة الإسلامية بالعيد.

لدينا مفاجَأة لكم بمناسبة عيد الفطر🎉 ديميرال، بيانيتش وعائلة يوفنتوس يتمنون لكم #عيد_مبارك pic.twitter.com/a8zZFe9pQL — JuventusFC (@Juventusfcar) May 23, 2020

وبالطريقة نفسها غرد نادي أرسنال بمقطع فيديو لمدافعه الألماني من أصل ألباني شكودران مصطفي، حيث هنّأ المسلمين بعيد الفطر المبارك، وذلك بعد تغريدة أخرى يهنئ فيها النادي المسلمين بالعيد من خلال صورة لنجمه مسعود أوزيل وهو يدعو الله قبل إحدى المباريات.

#EidMubarak to all those celebrating! May it bring you happiness, peace and prosperity ✨ pic.twitter.com/noG8Oz5bzD — Arsenal (@Arsenal) May 23, 2020

#EidMubarak to all those celebrating! May it bring you happiness, peace and prosperity ✨ pic.twitter.com/noG8Oz5bzD — Arsenal (@Arsenal) May 23, 2020

وحرص ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان على تهنئة متابعيهما من المسلمين بعيد الفطر المبارك أيضا.

واستخدم الحساب الرسمي لنادي ليفربول جملة عربية تستخدم في دول الخليج للتهنئة بالعيد "عساكم من عوادة"، وحرص نادي مانشستر يونايتد على توجيه التهنئة للمسلمين بالعيد أيضا.

من فرحة الشهر الكريم إلى فرحة #عيد_الفطر المبارك.. 🎈🙌 تهنئتنا موصولة من الجميع في #ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي، كل عام وأنتم جميعًا بخير، عساكم من عواده دائمًا بأحسن حال.. ❤️#عيد_مبارك pic.twitter.com/LEuE1bifKQ — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) May 23, 2020

خالص التهاني من الجميع في نادي مانشستر #يونايتد بمناسبة حلول #عيد_الفطر المبارك 🙏 عيدكم سعيد يا أحباب! ❤️ pic.twitter.com/V9wshomtw0 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) May 23, 2020

كما وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التهنئة للأمة الإسلامية بالعيد أيضا، وكذلك نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني.

❤💙 نادي باريس سان جيرمان⁩ يهنيء الأمة الإسلامية كافة بحلول #عيد_الفطر كل عام وأنتم بخير! 🙏🏻 pic.twitter.com/XOsHFH7Cy2 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 23, 2020