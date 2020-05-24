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شاهد.. الأندية الأوروبية تتفنّن في تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك

نادي ليفربول حرص على توجيه التهنئة بالعيد لجمهوره من المسلمين (مواقع التواصل)
نادي ليفربول حرص على توجيه التهنئة بالعيد لجمهوره من المسلمين (مواقع التواصل)
24/5/2020

حرصت معظم الأندية الكبرى لكرة القدم على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك من خلال حساباتها الرسمية باللغة العربية على تويتر.

وغرد نادي يوفنتوس بمقطع فيديو أطلق عليه "مفاجأة بمناسبة عيد الفطر" لنجميه المسلميْن التركي ميريح ديميرال والبوسني بيانيتش، اللذين وجّها التهنئة للأمة الإسلامية بالعيد.

وبالطريقة نفسها غرد نادي أرسنال بمقطع فيديو لمدافعه الألماني من أصل ألباني شكودران مصطفي، حيث هنّأ المسلمين بعيد الفطر المبارك، وذلك بعد تغريدة أخرى يهنئ فيها النادي المسلمين بالعيد من خلال صورة لنجمه مسعود أوزيل وهو يدعو الله قبل إحدى المباريات.

وحرص ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان على تهنئة متابعيهما من المسلمين بعيد الفطر المبارك أيضا.

واستخدم الحساب الرسمي لنادي ليفربول جملة عربية تستخدم في دول الخليج للتهنئة بالعيد "عساكم من عوادة"، وحرص نادي مانشستر يونايتد على توجيه التهنئة للمسلمين بالعيد أيضا.

كما وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التهنئة للأمة الإسلامية بالعيد أيضا، وكذلك نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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