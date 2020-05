خسر كل شيء.. لاعب باع الميدالية الذهبية لمونديال الأندية لشراء المخدرات

اعترف اللاعب البرازيلي فلافيو دونيزيتي أنه باع ميداليته الذهبية التي حصل عليها بعد فوز فريقه ساو باولو بكأس العالم للأندية لكرة القدم عام 2005 لشراء المخدرات.

وكان دونيزيتي (36 عاما) ضمن قائمة فريق ساو باولو البرازيلي الذي توّج بلقب البطولة بعد فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي 1-صفر في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في اليابان.

