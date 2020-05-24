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خسر كل شيء.. لاعب باع الميدالية الذهبية لمونديال الأندية لشراء المخدرات

دونيزيتي يرفع كأس العالم للأندية مع فريقه
دونيزيتي يرفع كأس العالم للأندية مع فريقهغيتي إيميجز
24/5/2020

اعترف اللاعب البرازيلي فلافيو دونيزيتي أنه باع ميداليته الذهبية التي حصل عليها بعد فوز فريقه ساو باولو بكأس العالم للأندية لكرة القدم عام 2005 لشراء المخدرات.

وكان دونيزيتي (36 عاما) ضمن قائمة فريق ساو باولو البرازيلي الذي توّج بلقب البطولة بعد فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي 1-صفر في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في اليابان.

وكشف دونيزيتي في تصريحات صادمة لصحيفة "غلوبوسبورت" البرازيلية، أنه باع الميدالية الذهبية للبطولة مقابل 7000 ريال برازيلي (نحو 3500 دولار) لشراء الكوكايين الذي أدمنه عام 2010.

وبندم شديد، أكد اللاعب أن إدمان المخدرات جعله يخسر كل أمواله وممتلكاته، ودمر حياته الرياضية، حيث تسبب في تراجع مستواه وزيادة وزنه، مما جعله يعتزل مبكرا وعمره 25 عاما.

المصدر : مواقع إلكترونية

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