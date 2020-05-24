باستثناء 6 نجوم فقط.. لاعبو برشلونة مهددون بالرحيل

أكد تقرير إسباني أن معظم لاعبي فريق برشلونة -حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم- تحت ضغط التهديد بالرحيل عن النادي، باستثناء ستة لاعبين فقط.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الجميع على قائمة البيع بسبب الأزمة المالية التي خلّفها وباء كورونا، باستثناء ستة لاعبين فقط، هم: القائد ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وأنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ وأنسو فاتو، إضافة إلى حارس المرمى الألماني تير شتيغن.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصاعد القلق من الرحيل عن الكامب نو نقل الأحاديث الخاصة التي تدور بين اللاعبين إلى وسائل الإعلام، حيث أعرب مدافع الفريق كليمو لونغليه عن خوفه من الرحيل عن الفريق، رغم أنه شارك أساسيا في 29 مباراة هذا الموسم، وذلك في تصريحات لإحدى الإذاعات الإسبانية.

وأكد لونغليه في تصريحاته على رغبته في البقاء مع برشلونة، لكنه لم يخفِ قلقه بقوله "إنه لا يوجد أي لاعب في الفريق في مأمن من الرحيل".

كما صرّح إيفان راكيتيتش -المرشح البارز للرحيل- بأنه يتمنى البقاء مع الفريق، ويتمنى أن يكون ذلك بتصريح رسمي من النادي حتى يطمئن لعدم صحة الشائعات التي تربطه بالعودة إلى فريق إشبيلية، أو أن يكون في صفقة تبادل.

ويحذو باقي اللاعبين المرشحين للبيع أو التبادل حذو راكيتيتش في التمسك بالبقاء مع برشلونة، وهو ما صرح به المهاجم التشيلي أرتورو فيدال بقوله -في حوار على إنستغرام- "بالطبع أريد البقاء (في برشلونة)، أنا سعيد أكثر من أي وقت مضى، ولدي مجموعة جيدة من الأصدقاء في الفريق".

وذكرت تقارير أن برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه بالمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي، ولاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس.