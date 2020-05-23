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ماذا ينتظر عشاق الليغا بأولى جولات المباريات بعد استئنافها؟

FC Barcelona and Alaves: La Liga- – BARCELONA, SPAIN – DECEMBER 21: Barcelona’s Argentinian forward Lionel Messi gestures at warm up during the Spanish League football match FC Barcelona vs Alaves at the Camp Nou stadium in Barcelona on December 21, 2019.
23/5/2020

ديربيان ومواجهتان سهلتان على الورق لعملاقي الليغا تنتظر عشاق الدوري الإسباني لكرة القدم في أولى مراحله بعد عودته المتوقعة في 12 الشهر المقبل.

الديربي الأول سيكون في مدينة "إشبيلية" بين فريقي إشبيلية وريال بيتيس، ومن المتوقع أن ترفع الستارة عن استئناف الليغا فيه. يستضيف فالنسيا ليفانتي في ديربي مدينة "إشبيلية".

ويسافر برشلونة متصدر جدول الترتيب إلى "سون مويكس" لمواجهة ريال مايوركا، على أن يستضيف ريال مدريد فريق إيبار في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بدلا من "سانتياغو برنابيو".

وبعد اعتزال أسطورته أرتيز أدوريز، يستضيف أتلتيك بيلباو فريق أتلتيكو مدريد في ملعب "سان ماميس".

وتاليا مباريات الجولة الـ28 من المسابقة:

أتلتيك بيلباو (10) – أتلتيكو مدريد (6)

سيلتا فيغو (17) – فياريال (8)

إسبانيول (20 الأخير) – ألافيس (14)

غرناطة (9) – خيتافي (5)

ليغانيس (19) – بلد الوليد (15)

مايوركا (18) – برشلونة (1)

ريال سوسيداد (4) – أوساسونا (11)

إشبيلية (3) – ريال بيتيس (12)

ريال مدريد (2) – إيبار (16)

فالنسيا (7) – ليفانتي (13)

المصدر : الصحافة الإسبانية

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تفاصيل عودة الليغا الشهر المقبل

أعطى رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم السبت الضوء الأخصر لعودة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بدءا من 8 الشهر المقبل، بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا.

عودة الليغا باتت قريبة

لم تستبعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف الموسم في 12 من الشهر المقبل، ولكنها لن تمضي قدما في هذه الخطوة دون الحصول على موافقة وزارة الصحة في البلاد.

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