ماذا ينتظر عشاق الليغا بأولى جولات المباريات بعد استئنافها؟

ديربيان ومواجهتان سهلتان على الورق لعملاقي الليغا تنتظر عشاق الدوري الإسباني لكرة القدم في أولى مراحله بعد عودته المتوقعة في 12 الشهر المقبل.

الديربي الأول سيكون في مدينة "إشبيلية" بين فريقي إشبيلية وريال بيتيس، ومن المتوقع أن ترفع الستارة عن استئناف الليغا فيه. يستضيف فالنسيا ليفانتي في ديربي مدينة "إشبيلية".

ويسافر برشلونة متصدر جدول الترتيب إلى "سون مويكس" لمواجهة ريال مايوركا، على أن يستضيف ريال مدريد فريق إيبار في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بدلا من "سانتياغو برنابيو".

وبعد اعتزال أسطورته أرتيز أدوريز، يستضيف أتلتيك بيلباو فريق أتلتيكو مدريد في ملعب "سان ماميس".

وتاليا مباريات الجولة الـ28 من المسابقة:

أتلتيك بيلباو (10) – أتلتيكو مدريد (6)

سيلتا فيغو (17) – فياريال (8)

إسبانيول (20 الأخير) – ألافيس (14)

غرناطة (9) – خيتافي (5)

ليغانيس (19) – بلد الوليد (15)

مايوركا (18) – برشلونة (1)

ريال سوسيداد (4) – أوساسونا (11)

إشبيلية (3) – ريال بيتيس (12)

ريال مدريد (2) – إيبار (16)

فالنسيا (7) – ليفانتي (13)