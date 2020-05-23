في البوندسليغا.. دورتموند يواصل انطلاقته الصاروخية وليفركوزن ينتزع المركز الثالث

واصل بوروسيا دورتموند انطلاقته الصاروخية بعد استئناف الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وحقق انتصارا مستحقا على مضيفه فولفسبورغ بهدفين دون رد، اليوم السبت في المرحلة الـ 27 من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب باير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 لينتزع منه المركز الثالث، وفيردر بريمن على مضيفه فرايبورغ بهدف نظيف، وتعادل بادربورن مع هوفنهايم 1-1.

وسجل هدفي "أسود الفيستيفال" البرتغالي رافاييل غوريرو (32)، والنجم المغربي أشرف حكيمي (78).

وكان "الجراد الأصفر" تغلب على شالكه برباعية نظيفة في ديربي "الرور" السبت الماضي لدى استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، ونجح اليوم في تحقيق انتصار مقنع ليكون بمثابة استعداد جيد قبل مباراة القمة المرتقبة بين دورتموند وبايرن ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف حامل اللقب بايرن ميونيخ الذي يستضيف اليوم آينتراخت فرانكفورت، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز السادس.

وانتزع باير ليفركوزن المركز الثالث من بوروسيا مونشنغلادباخ بتغلبه عليه في عقر داره 3-1، حيث رفع ليفركوزن رصيده إلى 53 نقطة بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 52 نقطة.

ويدين ليفركوزن بفضل كبير في الفوز للاعبه كاي هافيرتز الذي سجل هدفين للفريق (7 و58 من ضربة جزاء)، وسجل الهدف الثالث للفريق سفين بيندر في الدقيقة 81، بينما كان هدف مونشنغلادباخ من نصيب ماركوس تورام (52).