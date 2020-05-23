رغم أنه دون عمل.. لماذا رفض بوتشيتينو تدريب البرسا؟

في يناير/كانون الثاني الماضي دخل برشلونة سوق الانتقالات الشتوية بحثا عن مدرب جديد يخلف الإسباني إرنستو فالفيردي.

فبعد رفض تشافي هيرنانديز تولي المنصب، وضع البرسا قائمة قصيرة من عدة أسماء ليعرض عليها تدريب الفريق، بينها الأرجنتيني ماورويسيو بوتشيتينو والهولندي رونالد كومان.

وكان مفاجئا بالنسبة للكثيرين طرح اسم الأرجنتيني الذي كان دون عمل بعد إقالته من تدريب توتنهام، خاصة أنه كان لاعبا ومدربا سابقا لإسبانيول الغريم الأزلي لبرشلونة.

وكان بوتشيتينو أكد مرارا أنه لن يدرب البرسا مهما حصل بسبب ارتباطه السابق بفريق إسبانيول.

ورغم الرفض الأول والمعلن، أرسل برشلونة موفدا إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس توتنهام، لأن أي فريق كان يريد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني قبل 20 الشهر الجاري عليه دفع أموال للسبيرز.

وكانت رحلة موفد برشلونة غير موفقة لأن بوتشيتينو -رغم أنه كان دون عمل- رفض عرض البرسا وحتى لم يناقش الفكرة أساسا.

وبعد "تحرر" بوتشيتينو من السبيرز، بات يستطيع التوقيع لأي فريق مجانا ولكن يجب ألا يكون هذا الفريق من إقليم كتالونيا، وكل هذا من أجل عيون إسبانيول!