تفاصيل عودة الليغا الشهر المقبل

أعطى رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم السبت الضوء الأخصر لعودة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بدءا من 8 الشهر المقبل، بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا.

وقال سانشيز إن دوري الدرجتين الأولى والثانية حصلا على إذن باللعب مرة أخرى بعد توقف دام لما يقرب من ثلاثة أشهر.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها تهدف لاستئناف اللعب بداية من 12 الشهر المقبل، بمباراة "ديربي" مدينة إشبيلية، بين ريال بيتس وإشبيلية.

وسمح للفرق بالعودة لمرافق التدريب، وخضع اللاعبون والطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن الفيروس، أسفرت عن اكتشاف ثماني حالات إيجابية.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب، جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام ملاحقه المباشر ريال مدريد، مع تبقي 11 جولة على نهاية الموسم.

وتعد إسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا من وباء كورونا، حيث يصل عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 230 ألفا، وأكثر من 28 ألف حالة وفاة.

كما أن إسبانيا قامت بواحدة من أقصى عمليات الإغلاق الشامل لمواجهة انتشار الفيروس المميت، وبدأت حاليا تخفيف الإغلاق على مراحل.