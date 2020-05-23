بايرن ميونيخ يلتهم فرانكفورت بخماسية

استعاد بايرن ميونيخ تفوقه بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، إثر فوزه الساحق على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5 -2 اليوم السبت في المرحلة الـ 27 من المسابقة.

وواصل بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، انطلاقته بعد استئناف المنافسات وحقق انتصارا مستحقا على مضيفه فولفسبورغ 2 – صفر، كما شهدت المرحلة اليوم أيضا فوز باير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1، لينتزع منه المركز الثالث، وفيردر بريمن على مضيفه فرايبورغ بهدف نظيف، وتعادل بادربورن مع هوفنهايم 1-1.

وسجل خماسية الفريق البافاري، ليون غوريتسكا (17) وتوماس مولر (41) وروبرت ليفاندوفسكي (46) وألفونسو ديفيز (61)، ومارتن هينتيرغير هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (74)، فيما سجل هدفي الضيوف هينتيرغير (52 و56).

وجاء فوز كل من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند اليوم ليكون بمثابة الاستعداد الأمثل قبل مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الـ28 من البوندسليغا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الـ13.