شاهد.. يوم فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بعد صيام 32 عاما

احتفى نادي ريال مدريد بذكرى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 1998 بعد صيام عن التتويج بالبطولة دام 32 عاما.

كما احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تويتر، وكذلك الاتحاد الأوروبي (يويفا) بذكرى إنجاز الملكي.

🗓️ 20 مايو 1998

فاز ريال مدريد 1-0 على يوفنتوس ليفوز بلقب كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة، بعد أكثر من ثلاثين سنة من الفوز السادس (1966).

📽️ @ChampionsLeague pic.twitter.com/cmkvUjxRKn — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) May 20, 2020

ففي مثل هذا اليوم قبل 22 عاما فاز ريال مدريد على يوفنتوس في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله مياتوفيتش ليتوج باللقب السابع لدوري أبطال أوروبا، بعد نحو 32 عاما من الفوز السادس الذي حققه عام 1966.

🗓️🏆☄️ هدف لا يُنسى من مياتوفيتش قبل 22 عاما يُتوّج الريال مدريد باللقب الأوروبي

ليفوز بكأس أبطال أوروبا ال 7! #RMHistory | #في_مثل_هذا_اليوم | #هلامدريد | #خليك_في_البيت pic.twitter.com/9sJIDD965A — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 20, 2020

وكان هذا اللقب فاتحة خير على الريال الذي توالى تتويجه باللقب حتى أصبح أكثر الفرق فوزا بأبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بفارق كبير عن فريق ميلان الذي يليه بسبعة ألقاب.