البث الحي
كرة قدم

شاهد.. يوم فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بعد صيام 32 عاما

FUSSBALL: CHAMPIONS LEAGUE 97/98 FINALE in AMSTERDAM, 20.05.98
20/5/2020

احتفى نادي ريال مدريد بذكرى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 1998 بعد صيام عن التتويج بالبطولة دام 32 عاما.

كما احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تويتر، وكذلك الاتحاد الأوروبي (يويفا) بذكرى إنجاز الملكي.

ففي مثل هذا اليوم قبل 22 عاما فاز ريال مدريد على يوفنتوس في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله مياتوفيتش ليتوج باللقب السابع لدوري أبطال أوروبا، بعد نحو 32 عاما من الفوز السادس الذي حققه عام 1966.

وكان هذا اللقب فاتحة خير على الريال الذي توالى تتويجه باللقب حتى أصبح أكثر الفرق فوزا بأبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بفارق كبير عن فريق ميلان الذي يليه بسبعة ألقاب.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة