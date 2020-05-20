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القبض على عصابة مسلحة تتخفى بقناع صلاح في السرقات

قناع صلاح بدأ في الانتشار بمونديال روسيا 2018
قناع صلاح بدأ في الانتشار بمونديال روسيا 2018مواقع التواصل الإجتماعي
20/5/2020

ألقي القبض على عصابة كانت تتخفى بقناع وجه النجم المصري المحترف في ليفربول محمد صلاح أثناء عملية سرقة المحال التجارية في مصر.

وذكرت وسائل إعلام محلية وبريطانية أن العصابة مكونة من أربعة أشخاص، وألقي القبض عليهم في حي مدينة نصر بمحافظة القاهرة وبحوزتهم الأقنعة وبعض الأسلحة.

وسخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الطريقة التي لجأ إليها اللصوص، وأشار البعض في تغريدات ساخرة إلى أنها مقتبسة من مسلسل السرقة الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابيل".

ويعرف المسلسل أيضا باسم "البروفيسور"، وكانت أحداثه تقوم على عصابة ترتدي الأقنعة للتخفي.

وانتشرت أقنعة صلاح بين جماهير كرة القدم في كأس العالم 2018 بروسيا ثم في كأس أفريقيا العام الماضي بمصر، قبل أن يستغلها اللصوص.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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