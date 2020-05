القبض على عصابة مسلحة تتخفى بقناع صلاح في السرقات

ألقي القبض على عصابة كانت تتخفى بقناع وجه النجم المصري المحترف في ليفربول محمد صلاح أثناء عملية سرقة المحال التجارية في مصر.

وذكرت وسائل إعلام محلية وبريطانية أن العصابة مكونة من أربعة أشخاص، وألقي القبض عليهم في حي مدينة نصر بمحافظة القاهرة وبحوزتهم الأقنعة وبعض الأسلحة.

وسخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الطريقة التي لجأ إليها اللصوص، وأشار البعض في تغريدات ساخرة إلى أنها مقتبسة من مسلسل السرقة الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابيل".

ويعرف المسلسل أيضا باسم "البروفيسور"، وكانت أحداثه تقوم على عصابة ترتدي الأقنعة للتخفي.

وانتشرت أقنعة صلاح بين جماهير كرة القدم في كأس العالم 2018 بروسيا ثم في كأس أفريقيا العام الماضي بمصر، قبل أن يستغلها اللصوص.

Four men in Egypt were arrested after allegedly robbing a store while using Mo Salah masks to hide their identities 😳 pic.twitter.com/VDgNmgNeLT

