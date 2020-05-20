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كرة قدم

الخليفي يتصدر أقوى 50 شخصية مؤثرة في كرة القدم العالمية

20/5/2020

اختير رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ليكون أقوى شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم متفوقا على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو والنجوم الكبار، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتصدر القطري الخليفي قائمة مجلة "فرانس فوتبول" لأقوى 50 شخصية مؤثرة في كرة القدم العالمية، يليه رونالدو ثم إنفانتينو، ومدرب ليفربول يورغن كلوب، يليه وكيل اللاعبين خورخي مينديز.

وجاء رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي في المركز السادس، يليه قائد برشلونة ميسي ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ونجمة المنتخب الأميركي لكرة القدم ميغان رابينوي.

كما ضمت قائمة الخمسين النجم المصري محمد صلاح الذي احتل المركز 38، إلى جانب ثلاثة من المسؤولين العرب، هم: مالك نادي مانشستر سيتي منصور بن زايد (المركز 21)، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان الخليفة (المركز 28)، وحسن الذوادي رئيس اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استضافة قطر لكأس العالم 2022 (المركز 46).

المصدر : الصحافة الفرنسية

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