الخليفي يتصدر أقوى 50 شخصية مؤثرة في كرة القدم العالمية

اختير رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ليكون أقوى شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم متفوقا على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو والنجوم الكبار، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتصدر القطري الخليفي قائمة مجلة "فرانس فوتبول" لأقوى 50 شخصية مؤثرة في كرة القدم العالمية، يليه رونالدو ثم إنفانتينو، ومدرب ليفربول يورغن كلوب، يليه وكيل اللاعبين خورخي مينديز.

Nasser al-Khelaïfi est en exclusivité dans @francefootball. Premier de notre top 50 des gens les plus influents du football mondial, le président du PSG s'exprime dans nos colonnes. À lire ici > https://t.co/hPVHd7oX9w pic.twitter.com/HB4RS4cxDJ — France Football (@francefootball) May 18, 2020

وجاء رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي في المركز السادس، يليه قائد برشلونة ميسي ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ونجمة المنتخب الأميركي لكرة القدم ميغان رابينوي.

كما ضمت قائمة الخمسين النجم المصري محمد صلاح الذي احتل المركز 38، إلى جانب ثلاثة من المسؤولين العرب، هم: مالك نادي مانشستر سيتي منصور بن زايد (المركز 21)، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان الخليفة (المركز 28)، وحسن الذوادي رئيس اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استضافة قطر لكأس العالم 2022 (المركز 46).