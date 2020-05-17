والدتي مغربية.. محرز يرد على منتقديه

رد النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي على الانتقادات التي اتهمته بالتسبب في اندلاع أزمة مع الجماهير المغربية.

وقال محرز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس السبت، ردا على تغريدة لأحد الصحفيين الفرنسيين الذي قال إن محرز تسبب بجدل جديد من دون قصد، غرد محرز "من الأساس، ليس هناك أي جدل، حتى والدتي مغربية ونحن معا. فقط نفضل أن نكون نحن الفائزين وليس الآخرين".

كما انتقد عبد السلام وادو، اللاعب الدولي الأسبق، ردود الفعل الغاضبة، مؤكدا أن محرز كان يمزح.

وفي البث المباشر الذي أجراه على موقع "إنستغرام" مع قناة "بي أن سبورتس"، قال محرز "في بلادنا، الناس فخورون جدا لدرجة كبيرة، أعلم أن في حيّ بنام الباريسي عندما تلعب الجزائر الناس هناك لا يُشجعوننا، أتحدث عن غير الجزائريين طبعا".

وتابع محرز حديثه قائلا "هل تظن أن المغاربة هناك (حي بنام) يشجعوننا؟ أو التونسيين؟ ربما قليلا التونسيون، لكن المغاربة ليسوا معنا وكذلك السنغاليين والكاميرونيين، أتدري لماذا؟ ليس لأنهم لا يُحبوننا، لكن لأننا نصدر الكثير من الضجيج (عند الاحتفال)، نصرخ كثيرا ونتكلم كثيرا".

يذكر أن قائد منتخب الجزائر خصص هذا البث المباشر للإجابة فيه عن الكثير من الكواليس التي تخص مسيرته في البريميرليغ ومع منتخب "محاربي الصحراء".