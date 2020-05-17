عودة مباريات البوندسليغا تلقى إشادة من "السلطان"

كشف النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن تقديره واحترامه لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، موجها الشكر إلى المسؤولين عن البطولة على استئناف فعالياتها رغم أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

وكتب إبراهيموفيتش (38 عاما) على موقع إنستغرام، "أعلنوا هذا. وفعلوها. نشكركم".

وصبغ مهاجم ميلان الإيطالي رسالته بألوان العلم الألماني.

وجاء رد "البوندسليغا" سريعا على حسابه الرسمي في إنستغرام "أهلا بك، زلاتان".

وعاد إبراهيموفيتش إلى إيطاليا قبل أيام بعدما قضى الأسابيع القليلة الماضية في العاصمة السويدية ستوكهولم في ظل توقف الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم بسبب وباء كورونا.

وحافظ "السلطان" على لياقته البدنية من خلال التدريب على ملعب نادي هاماربي بالعاصمة السويدية.

ويسمح لفرق دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بالتدريب في مجموعات صغيرة من اللاعبين بداية من يوم غد الاثنين، في حين سيتخذ القرار بشأن استكمال أو إنهاء الموسم نهاية الشهر الحالي.