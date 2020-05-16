هل تفضل الأفلام أم البوندسليغا؟.. بطل الدوري الألماني السابق يوفرهما معا

ستبث أكثر من 200 دولة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت بعد استئناف المسابقة، لكن البطل السابق كايزرسلاوترن الذي ينافس حاليا في الدرجة الثالثة سيوفر فرصة مشاهدة المباريات والسينما معا.

وبينما تسير استعدادات أندية الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا على قدم وساق لاستئناف الموسم السبت بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا فإن دوري الدرجة الثالثة سينتظر حتى وقت لاحق من الشهر الجاري قبل استئناف النشاط.

وفي انتظار عودة المنافسات قرر كايزرسلاوترن بطل ألمانيا أربع مرات منح أنصاره بعض الترفيه، فأقام سينما سيارات في مربض ملعبه من الجمعة إلى الأحد مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأصبحت سينما السيارات من التقاليع الجديدة في ألمانيا خلال الجائحة التي أودت بحياة نحو ثمانية آلاف شخص في البلاد.

وقال النادي في بيان "جميع الضيوف الذين يلتزمون بالإجراءات الصحية الحالية يمكنهم الاستمتاع بالعروض من سياراتهم".

ويبلغ سعر التذكرة للسائق 15 يوروا، ولأي راكب آخر 12 يوروا.

وبعد متابعة مباراة بروسيا دورتموند أمام شالكه بعد ظهر السبت ستتمكن الجماهير من قيادة سياراتها إلى ملعبي فريتز فالتر لمشاهدة فيلمي "دوليتل"، و"فاست آند فيوريوس" لتختتم ليلة رائعة.