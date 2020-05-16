"ضربة معلم".. كيليني يمدح راموس ويؤكد أنه تعمّد إصابة صلاح

يواصل المدافع الإيطالي جورجيو كيليني إثارة الجدل بمذكراته التي طرح من خلالها رؤيته بخصوص عدد من زملائه اللاعبين، وكان أحدثهم قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

واعتبر كيليني أن راموس أفضل مدافع في العالم، وقال "يستطيعون القول إنه مندفع، وليس تكتيكيا بما يكفي، لأنه يتسبب في 8 إلى 10 أهداف كل موسم، إنه لاعب ذو جودة ممتازة ويستطيع اللعب مهاجما".

ووفقا لما نقلته صحيفة "أس" الإسبانية، يرى كيليني أن راموس يمتلك سمتين بارزتين: "الأولى هي معرفة كيفية اتخاذ القرارات المصيرية في المباريات المهمة، ولو تطلب الأمر التدخل بشكل يخالف المنطق، مثل الإصابات التي يتسبب بها لغيره بحيل شيطانية".

واستدل على ذلك بالإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ريال مدريد وليفربول، وقال "لقطة صلاح كانت الأبرز لما أقول، سيرجيو كان معلما فيها، لقد قال دوما إنه لم يتعمدها، ولكنه كان يعلم أن السقوط على هذه الشاكلة سيتسبب فيما حدث، 9 مرات من أصل 10 يسقط فيها الخصم بهذا الشكل، سوف تنكسر بها ذراعه".

واعتبر كيليني أن الأمر الثاني المهم الذي يمتلكه راموس هو "القوة التي يعزز بها حضوره في الملعب، فمن دونه، يبدو نجوم بحجم فاران وكارفاخال ومارسيلو كالأطفال الذين يلعبون في درجة أدنى، ومن دون راموس، يصبح ريال مدريد فريقا لا يدافع".

وقال إن النادي الملكي دفع خلال الموسم الماضي ثمن غياب راموس عن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الذي انتهى بفوز أياكس الهولندي 4-2، وقال "مع راموس في البيرنابيو، كان ممكنا ألا يستقبل ريال مدريد 3 من أصل الأهداف الأربعة التي استقبلها".

يذكر أن مذكرات كيليني التي يتوقع أن تصدر في وقت لاحق من هذا العام، حملت انتقادات تسببت في حرب كلامية بين قائد يوفنتوس واللاعبين ماريو بالوتيلي وفيليبي ميلو، كما قال إن زميله السابق في يوفنتوس، التشيلي أرتور فيدال يعاني من مشكلة مع الخمر.