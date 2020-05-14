عقد من الزمن أو أكثر وسجال الأفضل في تاريخ كرة القدم بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريسيتانو رونالدو يتواصل ويستعر في بعض الأحيان.

ورغم وصول النجمين إلى نهاية مسيرتهما الكروية فإن النجوم السابقين للعبة -بينهم آلان شيرر وإيان رايت النجمان السابقان للكرة الإنجليزية- لا يزالون يختلفون على من يستحق المركز الأول.

وهذه المرة كان السجال بشأن أفضل لاعبين فازوا بالكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، فمنذ 1956 انطلاقة الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ظفر بالجائزة 18 لاعبا مختلفا، بينهم اثنان فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز هما مايكل أوين (2001) ورونالدو (2008).

غير أن أساطير في اللعبة وأسماء كبيرة رفعت هذه الجائزة المرموقة، وتواجد معظمهم في قائمة شيرر ورايت اللذين يعملان حاليا محللين رياضيين.

قائمة إيان رايت:

10- الإيطالي روبرتو باجيو (فاز بالجائزة عام 1993)

9- البرتغالي لويس فيغو (فاز بالجائزة عام 2000)

8- البرازيلي ريفالدو (فاز بالجائزة عام 1999)

7- البرازيلي كاكا (فاز بالجائزة عام 2007)

6- الهولندي ماركو فان باستن (فاز بالجائزة عام 1992)

5- الفرنسي زين الدين زيدان (فاز بالجائزة عام 1998)

4- البرازيلي رونالدينيو (فاز بالجائزة عام 2005)

3- البرازيلي رونالدو (فاز بالجائزة مرتين 1997 و2002)

2- الأرجنتيني ميسي (فاز بالجائزة ست مرات، آخرها كان في 2019)

1- البرتغالي رونالدو (فاز بالجائزة خمس مرات، آخرها كان في 2017)

قائمة آلان شيرر:

10- باجيو

9- ريفالدو

8- فيغو

7- كاكا

6- رونالدينيو

5- فان باستن

4- زيدان

3-البرازيلي رونالدو

2- البرتغالي رونالدو

1- ميسي