شاهد.. من تفوق عندما سابق رونالدو عداء محترفا؟

قال عداء إسباني بارز إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس يستطيع قطع 100 متر في أقل من 12 ثانية.

وكشف قائد فريق العدائين الإسبان أنخيل دفيد رورديغيز أنه سبق رونالدو بثلاثة أعشار بالمئة فقط في سباق 25 مترا.

وأوضح أنه في عام 2011 شارك "صاروخ ماديرا" -عندما كان في ريال مدريد- بالتدريبات، وصدم بسرعة رونالدو في سباق الـ100 متر، فهو -بحسب رودريغيز- "يستطيع قطع الـ100 متر في 11.06 ثانية"، وهذا يعني أنه بعيد بأقل من ثانيتين عن الرقم العالمي المسجل باسم أوسين بولت، وهو 9.58 ثوان.

View this post on Instagram Happy birthday to me!!😅💪🏽🤪 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) onFeb 5, 2020 at 3:58am PST

وأضاف العداء الإسباني الملقب بالعصفور والفائز بـ21 لقبا محليا "كنت أنافس رونالدو في أكثر من نوعية سباق، وكان التحدي بين عداء ولاعب كرة قدم، وقتها رونالدو تفوق علي في السباق المائل، كان سريعا وقويا وجيدا في الحركات الجانبية".

وكانت هذه المنافسات ضمن وثائقي بعنوان "كريستيانو رونالدو.. اختبار الحد الأقصى" عرض في 2011، أي عندما كان رونالدو يبلغ من العمر 26 عاما، وكان في قمة نشاطه الكروي والبدني.

ورغم وصوله إلى سن الـ35 عاما فإن رونالدو لا يزال في قمة عطائه الكروي والبدني، ففي مباراة فريقه يوفنتوس ضد نابولي بالدوري الإيطالي في سبتمبر/أيلول الماضي استطاع قطع مسافة بين منطقة جزاء يوفنتوس ومنطقة جزاء نابولي في عشر ثوان فقط.