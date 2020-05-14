بايرن ميونيخ دفع 40 مليون يورو ومان سيتي يريد 50 مليونا.. ساني يقترب من الفريق البافاري

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن قرب إتمام صفقة انتقال الألماني الدولي ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي إلى نادي بايرن ميونيخ.

وكتبت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية في عددها الصادر اليوم الخميس أن ساني تجاوب مع الفريق البافاري فيما يتعلق براتبه، وأنه من المنتظر أن يتم توقيع عقد لمدة خمسة أعوام بين الجانبين.

وأشارت المجلة إلى أن هناك فارقا بقيمة عشرة ملايين يورو بين ما عرضه النادي البافاري وما طلبه النادي الإنجليزي، وأوضحت أن بايرن عرض أربعين مليون يورو للحصول على خدمات ساني، فيما طلب سيتي خمسين مليونا لبيع الدولي الألماني.