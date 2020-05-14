البث الحي
كرة قدم|أوروبا

بايرن ميونيخ دفع 40 مليون يورو ومان سيتي يريد 50 مليونا.. ساني يقترب من الفريق البافاري

14/5/2020

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن قرب إتمام صفقة انتقال الألماني الدولي ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي إلى نادي بايرن ميونيخ.

وكتبت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية في عددها الصادر اليوم الخميس أن ساني تجاوب مع الفريق البافاري فيما يتعلق براتبه، وأنه من المنتظر أن يتم توقيع عقد لمدة خمسة أعوام بين الجانبين.

وأشارت المجلة إلى أن هناك فارقا بقيمة عشرة ملايين يورو بين ما عرضه النادي البافاري وما طلبه النادي الإنجليزي، وأوضحت أن بايرن عرض أربعين مليون يورو للحصول على خدمات ساني، فيما طلب سيتي خمسين مليونا لبيع الدولي الألماني. 

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

غوارديولا يفتح أبواب الرحيل أمام ساني

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سيسعى لاستخراج كل إمكانات المهاجم الألماني ليروي ساني، لكنه أكد أنه يستطيع فقط تطوير اللاعبين الذي يشعرون بسعادة في الفريق.

التعاقد مع لاعبين جديد بالميركاتو الشتوي.. مشروع خلاف في بايرن ميونيخ

قال حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونيخ -اليوم الخميس- إنه ليس سعيدا بطلب المدير الفني للفريق هانسي فليك التعاقد مع لاعبين جدد من خلال وسائل الإعلام، واستبعد التعاقد مع الجناح الألماني ليروي ساني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة