"دعوني وشأني".. وردة ينفي الأسباب الأخلاقية لإنهاء إعارته ورئيس لاريسا يبرئه

أكد الجناح المصري عمرو وردة أن إنهاء فترة إعارته مع نادي لاريسا لم تكن لأسباب أخلاقية أو انضباطية كما ذكر ناديه اليوناني لكرة القدم، بل لخلافات بين إدارته وإدارة ناديه باوك تسالونيكي، وهو ما أكده رئيس النادي لاحقا.

وأعلن لاريسا -في بيان الثلاثاء- أنه "بقرار شخصي من رئيس النادي ألكسيس كوجيا، وُضع اللاعبان عمرو وردة ويانيس ماسوراس خارج الفريق بسبب مخالفات انضباطية خطيرة"، مما أعاد فتح باب الجدل بشأن اللاعب المصري، لا سيما عبر مواقع التواصل، على خلفية قضايا سابقة مشابهة، آخرها مع منتخب الفراعنة خلال كأس أفريقيا 2019.

وردّ وردة (26 عاما) في حديث لموقع "يلاكورة" المصري بتأكيد رغبته في "ممارسة كرة القدم، وأن يدعني الناس وشأني. في كل مرة يزجّون بعبارة غير أخلاقية لدى الحديث عني. أنا معار مع لاريسا وكان موسمي جيدا لتسجيلي ثمانية أهداف وست تمريرات حاسمة، ووضعته في مركز جيد (الثامن من أصل 14)".

وتابع "لكن لرئيس لاريسا مشكلة مع نادي باوك، على خلفية الصراع المحلي المحتدم بين باوك وأولمبياكوس، وهو محام لرئيس نادي أولمبياكوس. كانت إعارتي ستنتهي بعد ثلاثة أسابيع أو شهر ثم أعود لنادي باوك، الناس هنا في اليونان تعلم الأسباب الحقيقية وراء خطوة إنهاء إعارتي، بسبب المشكلات والكره الكبير بين باوك ولاريسا".

لكن رئيس لاريسا كوجيا عاد وأوضح في بيان على موقع النادي الرسمي الأربعاء أسباب إقصاء اللاعبَين.

وأوضح أنه "بالنسبة لوردة، قررت إبعاده لأنه ظهر مرتين فقط في التمارين التسعة التي خضع لها اللاعبون بعد العودة للتدريبات، ودون الحصول على إذني أو إذن المدرب السيد غريغوريو أو مدير الفريق السيد مانتسيوكاس".

وتابع "هذا هو سبب رحيله، وعلى الجميع فهم ذلك (…) لقد ساعدناه (وردة) على تخطي مشكلاته الشخصية، وسيبقى دوما في قلوبنا وننتظر عودته في مرحلة ما لكن مع احترام مبادئ لاريسا. يوم الجمعة عندما أكون في لاريسا سأنشر رسالتيه"، في إشارة إلى رسالتين بعث بهما اللاعب إليه.



وكان وردة أثار جدلا واسعا في يونيو/حزيران الماضي على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي أدت إلى استبعاده من تشكيلة منتخب مصر مستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، قبل اعتذاره وعودته بضغط من اللاعبين.

وأثار تعليق النجم المصري محمد صلاح على الحادثة جدلا كبيرا حول تلميحه بالوقوف مع وردة في أزمته بعد قرار إدارة المنتخب إبعاده عن التشكيلة.

ونفى صلاح لاحقا تدخله بشكل مباشر لحل أزمة رفيقه، علما أن وردة عاد إلى التشكيلة بعد نهاية الدور الأول، في خطوة تردد أنها بضغط من اللاعبين.

وأدى وردة دورا جزئيا مع منتخب مصر في دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، في ظل إصابة صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.