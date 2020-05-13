سباق اللون الأحمر.. تشكيلة أشهر المشاغبين في تاريخ كرة القدم

عندما نتحدث عن أسماء بقيمة زين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي وزلاتان إبراهيموفيتش فإننا لا نختلف على أنهم من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، غير أن هؤلاء وغيرهم من نجوم الكرة لم يخلدوا أسماءهم فقط من خلال الموهبة والإنجازات والألقاب، بل أيضا من خلال الاعتراضات والمشاكسات والبطاقات الحمراء.

واستعرض موقع "90 دقيقة" في نسخته الإيطالية تشكيلة من 11 لاعبا هم نجوم الكرة الأكثر خروجا بالبطاقات الحمراء في مشوارهم الكروي.

ينس ليمان

حارس المرمى في تشكيلة المشاغبين هو الألماني ينس ليمان الحارس السابق لفريقي أرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي، وقد حصل ليمان خلال مشواره الكروي على سبع بطاقات حمراء.

سيرجيو راموس

في الجهة اليمنى من خط الدفاع نجد المدافع الصلب سيرجيو راموس نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني، وقد حصل في مشواره إلى حد الآن على 26 بطاقة حمراء، ويمكن أن يرتفع الرصيد لأنه لم يعتزل بعد.

باتريس إيفرا

أما الجهة اليسرى للدفاع فهي من نصيب الفرنسي باتريس إيفرا الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس، وقد جمع 12 بطاقة حمراء في مسيرته.

بيبي

يستحق المدافع البرتغالي السابق لنادي ريال مدريد بيبي مكانه عن جدارة في قلب الدفاع، وقد تسبب بيبي في العديد من المشاجرات خلال مسيرته، وطرد 12 مرة من أرض الملعب.

ماركو ماتيراتزي

إلى جانب بيبي نجد المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي بطل المشاجرة الشهيرة مع زيدان في نهائي كأس العالم 2006، وقد جمع مدافع نادي إنتر السابق ما مجموعه 15 بطاقة حمراء.

دانييل دي روسي

في وسط الميدان الدفاعي لهذه التشكيلة نجد اللاعب السابق لنادي روما والمنتخب الإيطالي دانييل دي روسي، وقد حصد 15 طردا في مشواره.

إدغار ديفيدز

في وسط هؤلاء أيضا هناك لاعب كبير آخر هو الدولي الهولندي السابق إدغار ديفيدز، وله رصيد محترم من البطاقات الحمراء بلغ 15 بطاقة.

زين الدين زيدان

حصل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان على 15 بطاقة حمراء في مسيرته الكروية، وأكثرها شهرة هي بالتأكيد تلك التي نالها في نهائي كأس العالم 2006 ضد إيطاليا بعد النطحة الشهيرة.

فرانشيسكو توتي

خلف المهاجمين نجد قائد روما السابق فرانشيسكو توتي الذي كانت له مسيرته طويلة حافلة بالتألق، لكنها كانت حافلة أيضا بالبطاقات الحمراء التي وصلت إلى 16 بطاقة.

زلاتان ابراهيموفيتش

يقود خط الهجوم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وطرد اللاعب المثير للجدل 13 مرة في مشواره إلى حد الآن، وغير مستبعد أن يتلقى المزيد من البطاقات الحمراء.

ماريو بالوتيلي

أخيرا، نجد الفتى المشاغب ماريو بالوتيلي الذي حصل على 13 بطاقة حمراء إلى حد الآن في مشواره الحافل بالمشاكل والتصريحات النارية.