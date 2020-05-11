ماذا لو لعب ميسي ورونالدو في الفريق نفسه؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مركب يظهر النجمين ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وهما يلعبان سويا في فريق "حلم" كانت تتمناه جماهير كرة القدم.

فهذا الفيديو جمع رونالدو القوي بدنيا وذهنيا صاحب الإصرار والحس التهديفي العالي، مع ميسي صاحب الموهبة الخارقة والمهارة والنظرة الثاقبة، وهما اللاعبان اللذان سيطرا على كرة القدم العالمية في السنوات الأخيرة.

وحظي الفيديو "الحلم" بتفاعل كبير وانتشار واسع.

وقال ميسي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" -قبل فترة- أنه في حال لعب إلى جانب رونالدو، فالبتأكيد، سيمرر له الكرة.

أما "الدون"، فمدح -في مقابلة سابقة- "البولغا" والمنافسة بينهما عندما كانا يلعبان في الدوري الإسباني، كما أكد أنه يحب تناول الغداء يوما ما مع ميسي.

وتابع "تقاسمنا 15 عاما من المنافسة، أعتقد أن هذا لم يحصل من قبل، نفس اللاعبين على نفس المستوى لوقت طويل جدا، لدينا علاقة جيدة ولكننا لم نتناول الغداء سويا ولكنني آمل في المستقبل".

وأضاف "كنا في معركة بإسبانيا، هو يدفعني وأنا أدفعه، أمر جيد أن نكون جزء من تاريخ كرة القدم".