محرز: صلاح تسبب في إنهاء مفاوضات ليفربول معي

كشف النجم الجزائري رياض محرز أنه كان سينضم لفريق ليفربول الإنجليزي قبل توقيعه لمانشستر سيتي، لولا تعاقد "الريدز" مع النجم المصري محمد صلاح.

وانضم محرز (29 عاما) إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، في صفقة قياسية بلغت 74 مليون دولار ليصبح أغلى لاعب عربي على الإطلاق.

ونقل موقع "ليفربول إيكو" تصريحات محرز في مقابلة على إنستغرام عبر "دي زد فوت" التي قال فيها "قبل انضمامي لمانشستر سيتي، كان ليفربول مهتما بالتعاقد معي، ولكن انتهى الأمر بمجرد تعاقد (الريدز) مع صلاح".

وحقق صلاح نجاحا باهرا أول موسم له مع ليفربول حيث سجل 44 هدفا في جميع المسابقات، وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.