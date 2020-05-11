سبب عدم مغادرة ميسي برشلونة

عروض كثيرة قُدمت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، لترك الأخير لكنه رفض وبقي في "الكامب نو".

ورغم المشاكل المتتالية والخلافات في وجهات النظر بين "البولغا" وإدارة البرسا غير أن الأخير لم يتخذ قرار المغادرة.

وكشف فالنتي سانجوان "اليوتيوبر" الإسباني شهير أن سبب بقاء "البولغا" في البرسا هو "عشقه" للنادي وليس كما يقال إنه اعتاد اللعب إلى جانب زملائه في الفريق الكتالوني.

وفي موضوع آخر، توقع سانجوان -في حديث لراديو ماركا- أن يصبح جيرارد بيكيه مدافع البرسا رئيسا للنادي يوما ما مع دور لكل من تشافي هيرنانديز وكارليس بويول داخل أسوار الفريق الكتالوني.