التكنولوجيا في خدمة الكرة.. ناد دانماركي يبتكر حلا يمنحه مؤازرة الجماهير دون حضورها للملعب

تستعد أندية الدوري الدانماركي للعودة إلى المنافسات في أواخر شهر مايو/أيار الجاري، ومن أجل تعويض غياب الجماهير عن المدرجات لجأ نادي آرهوس إلى حل مميز سيسمح للمشجعين بحضور المباريات ومؤازرة اللاعبين بشكل مباشر ومن دون الانتقال إلى الملعب.

وكشف النادي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الدانماركي أنه سيقوم بتثبيت شاشات عملاقة حول الملعب ستظهر وجوه المشجعين وتفاعلهم مع تطورات المباراة.

وسيعتمد النادي على شراكته التقنية مع تطبيق "زوم" لمحادثات الفيديو من أجل توفير المنصة المناسبة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المشجعين.

Fælles Fodbold kalder vi de virtuelle tribuner, der – i samarbejde med @ALbank_ og @zoom_us – åbner til #agfrfc. Allerede nu kan man hente sin billet på https://t.co/3WNZPeo10D ⬇️👍 Der er 22 sektioner man kan vælge imellem ✔️https://t.co/SVqon831Wu #ksdh #sldk pic.twitter.com/qah8LEKnUl — AGF (@AGFFodbold) May 8, 2020

وسيتمكن اللاعبون من سماع تفاعل الجماهير، وهو ما سيخفف قليلا من أثر غياب المشجعين عن مدرجات الملعب خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأطلق النادي موقعا إلكترونيا لبيع التذاكر للمشجعين الراغبين في حضور المباراة، وأوضح أن التذاكر مجانية ولكن عددها محدود.

وكان نادي ميديتيلاند قد أطلق فكرة أخرى تتمثل في تخصيص شاشات عملاقة حول الملعب تسمح للمشجعين بمشاهدة المباريات، وهم جالسون داخل سياراتهم.