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التكنولوجيا في خدمة الكرة.. ناد دانماركي يبتكر حلا يمنحه مؤازرة الجماهير دون حضورها للملعب

10/5/2020
تستعد أندية الدوري الدانماركي للعودة إلى المنافسات في أواخر شهر مايو/أيار الجاري، ومن أجل تعويض غياب الجماهير عن المدرجات لجأ نادي آرهوس إلى حل مميز سيسمح للمشجعين بحضور المباريات ومؤازرة اللاعبين بشكل مباشر ومن دون الانتقال إلى الملعب.
 
وكشف النادي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الدانماركي أنه سيقوم بتثبيت شاشات عملاقة حول الملعب ستظهر وجوه المشجعين وتفاعلهم مع تطورات المباراة.
 
وسيعتمد النادي على شراكته التقنية مع تطبيق "زوم" لمحادثات الفيديو من أجل توفير المنصة المناسبة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المشجعين.
 
 
وسيتمكن اللاعبون من سماع تفاعل الجماهير، وهو ما سيخفف قليلا من أثر غياب المشجعين عن مدرجات الملعب خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
 
وأطلق النادي موقعا إلكترونيا لبيع التذاكر للمشجعين الراغبين في حضور المباراة، وأوضح أن التذاكر مجانية ولكن عددها محدود.
 
وكان نادي ميديتيلاند قد أطلق فكرة أخرى تتمثل في تخصيص شاشات عملاقة حول الملعب تسمح للمشجعين بمشاهدة المباريات، وهم جالسون داخل سياراتهم.
المصدر : مواقع إلكترونية

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