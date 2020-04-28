أبو ريدة يسعى لرئاسة الكاف واتحاد الكرة المصري

كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم هاني أبو ريدة عن رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في الانتخابات المقبلة.

وقال أبو ريدة -في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة المصرية" اليوم الثلاثاء- "بالتأكيد أرغب في الترشح لانتخابات الاتحاد الأفريقي على منصب الرئيس، ولكن القرار النهائي في هذا الشأن سيكون عقب الانتهاء من أزمة كورونا".

وأضاف "لن أستطيع اتخاذ قرار الترشح لرئاسة الكاف في الفترة الحالية؛ هناك اجتماعات ومناقشات يجب أن تتم أولا مع العديد من المسؤولين في مصر وقارة أفريقيا".

وأوضح أنه لن يخوض انتخابات الكاف إلا في حال اطمئنانه على أن فرصه قوية في الفوز بالمنصب.

وأكد أبو ريدة أيضا أنه قرر الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال "قررت بصفة نهائية خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وقائمتي ستكون بها وجوه قديمة وجديدة.. لا بد أن تكون هناك وجوه جديدة في اتحاد الكرة المصري، وهذا ما حرصت عليه في الانتخابات الماضية".

وأضاف أن "اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري حاليا سيتم التمديد لها لفترة بسيطة نظرا لصعوبة إقامة الجمعية العمومية في يونيو/حزيران المقبل، بسبب فيروس كورونا".