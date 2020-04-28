أكثر الأهداف مشاهدة في تاريخ كرة القدم على يوتيوب

أجرى أحد المواقع المتخصصة دراسة لمعرفة أكثر فيديوهات الأهداف مشاهدة على يوتيوب في تاريخ اللعبة، ووضع قائمة بأكثر عشرة أهداف مشاهدة على الموقع الشهير.

موقع "تيكت غم" الذي يعمل وسيطا لبيع التذاكر، بحث في يوتيوب عن هذه الفيديوهات بغض النظر إن كانت ضمن أفضل لقطات أو ملخصات المباريات أو حتى الفيديوهات المرفوعة، دون إذن من أصحاب الحقوق، وحصل على القائمة.

وتصدر القائمة هدف الفوز في الوقت بدل الضائع والذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بكلاسيكو الكرة الإسبانية عام 2017، حيث احتفل ميسي بعدها بنزع قميصه وعرضه على جماهير البرنابيو في لقطة تحولت لإحدى الصور الأيقونية لقائد منتخب الأرجنتين.

Best goal in Lionel Messi’s career? Real Madrid vs. Barcelona, 2017. WHAT. A. GAME. 🔥pic.twitter.com/lSpCb6mgr3 — FIG2 Football (@FIG2football) April 6, 2020

واللافت أن "البولغا" ظهر ثلاث مرات في القائمة، إضافة لهدفه في مرمى الملكي، هناك هدفه "المارادوني" في مرمى خيتافي، والهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا بمرمى بايرن ميونيخ عام 2015.

في حين حل بفارق كبير في المركز الثاني هدف البرازيلي روبرتو كارلوس الصاروخي في مرمى منتخب فرنسا عام 1997.

واللافت أن اللاعبين الأرجنتينيين سيطروا على القائمة، فبالإضافة إلى ميسي، هناك الأسطورة مارادونا، والهداف سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي:

10- هدف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بمرمى كوينز بارك رينجيرز عام 2017 نال: 2.2 ملايين مشاهدة.

9- هدف الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد) في مرمى باير ليفركوزن عام 2002 نال: 3.3 ملايين مشاهدة.

8- هدف الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد) بمرمى مان سيتي عام 2011 نال: 3.8 ملايين مشاهدة.

7- هدف ليونيل ميسي بمرمى بايرن ميونيخ عام 2015 نال: 4.8 ملايين مشاهدة.

6- هدف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بمرمى إنجلترا عام 2012 نال: 7.5 ملايين مشاهدة.

5- هدف ميسي بمرمى خيتافي عام 2007 نال: 8.5 ملايين مشاهدة.

4- هدف الأرجنتيني مارادونا بمرمى إنجلترا عام 1986 نال: 9.1 ملايين مشاهدة.

3- هدف الإنجليزي ديفد بيكهام بمرمى اليونان في 2001 نال: 15.1 مليون مشاهدة.

2- هدف البرازيلي روبرتو كارلوس بمرمى فرنسا عام 1997 نال: 24.5 مليون مشاهدة.

1- هدف ميسي في مرمى ريال مدريد عام 2017 نال: 40 مليون مشاهدة.