بطاقة صفراء جديدة.. كورونا قد يتسبب في تعديل قانون كرة القدم

رجح مسؤول بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يتسبب تفشي فيروس كورونا في إدخال بعض التعديلات على قانون اللعبة، ومعاقبة اللاعبين على تصرف تعودوا القيام به في الملاعب.

وقد يكون على الحكام إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الذي يبصق على أرض الملعب عندما تستأنف المسابقات الكروية حول العالم.

وتستهدف هذه الخطوة منع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي عطّل النشاط الكروي حول العالم منذ منتصف الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مايكل ديهوغ رئيس اللجنة الطبية في فيفا قوله إن "البصق ممارسة شائعة في كرة القدم لكنها غير صحية بالمرة".

وأضاف "عندما نبدأ النشاط الكروي مجددا أعتقد أن علينا تجنب هذا الأمر تماما، السؤال هو إذا كان ممكنا فربما يتم إشهار البطاقة الصفراء".

وأشار إلى أن البصق من شأنه المساهمة في انتشار الفيروس، وينبغي منع اللاعبين من القيام به خلال المباريات المقبلة تجنبا لنشر العدوى بينهم.

واعتبر ديهوغ أن الأولوية حاليا يجب أن تكون للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ولم يخف معارضته استئناف مباريات كرة القدم قبل سبتمبر/أيلول المقبل تفاديا لموجة ثانية من انتشار الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 210 آلاف شخص حول العالم.