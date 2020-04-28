٤٥ لقبا مدربا ولاعبا.. الفيلسوف غوارديولا غيّر شكل كرة القدم

رغم أن جوسيب غوارديولا لم يكن لاعبا كبيرا، ولم ينل شهرة عالمية لمهاراته وتسجيله أهدافا حاسمة، فإنه يحمل في جعبته لاعبا 16 لقبا مع برشلونة، بينها ستة ألقاب في الليغا، إضافة إلى نحو ثلاثين لقبا مع الفرق التي دربها.

فاللاعب الذي اعتزل كرة القدم موسم 2005-2006 مع فريق دورادوس المكسيكي، عاد إلى برشلونة بعد ست سنوات من مغادرته ليدرب فريق البرسا الثاني موسم 2007-2008.

وبعدها بعام فقط، انتقل لتدريب الفريق الكتالوني الأول، ويفتح معه صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم، مما غير شكلها وإلى الأبد.

فمع برشلونة -الذي دربه بين 2008 و2012- حقق 14 لقبا، بينها السداسية التاريخية في 2009.

وفي بايرن ميونيخ -دربه بين 2013 و2017- ظفر معه بسبعة ألقاب، في حين فاز بثمانية ألقاب مع مانشستر سيتي، الذي يدربه منذ 2017 وحتى الآن.