لا ميسي ولا رونالدو.. مورينيو يختار أفضل لاعب موهوب في تاريخ كرة القدم

عندما سُئل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن الأفضل على الإطلاق بين مواطنه كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، اختار لاعبا آخر فضله على النجمين الأكثر فوزا بالكرة الذهبية على مر تاريخها.

واختار مورنيو المهاجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، المعروف بالظاهرة رونالدو، أعظم لاعب كرة قدم في جميع الأوقات، وكان قد عمل معه بداية مشواره التدريبي كمساعد لمدرب برشلونة بوبي روبسون.

وقال مدرب توتنهام الحالي "كريستيانو رونالدو وميسي، يتمتعان بالبقاء على القمة لمدة 15 عاما، لكن إذا كنا نتحدث بجدية عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو (نازاريو)".

الظاهرة رونالدو ضد لاتسيو في نهائي الاتحاد الاوربي 1998

مو طبيعي الظاهره ❤️ pic.twitter.com/JaCu1Gzct0 — عبدالله (@binJrais8) April 18, 2020

وأضاف مورينيو "عندما كان يلعب (الظاهرة رونالدو) في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته في الملعب على الإطلاق، كانت موهبته وعمره 19 عاما فقط شيئا لا يصدق".

احد أجمل أهداف الظاهرة رونالدو مع برشلونة❤️ pic.twitter.com/alYgvf0DeQ — بندر (@b_ohii) April 25, 2020

ارتدى هذا اللاعب موسما واحدا قميص لبرشلونة عام 1996-1997، وسجل 34 هدفا رائعا في 37 مباراة، وتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1997، وكرر التتويج بها عام 2002 بعد أن قاد البرازيل للتتويج بلقب كأس العالم.

في مثل هذا اليوم.. قضى الظاهرة رونالدو على أحلام الشياطين الحمر في دوري الأبطال بثلاثية تاريخية ووقفت جماهير اليونايتد احتراماً له pic.twitter.com/T3qJcEjlWB — Rodrygo || RMA ⓭ (@AV_JR13) April 23, 2020

سجل النجم البرازيلي 352 هدفا في 518 مباراة في جميع المسابقات خلال مسيرته الكروية، ولولا الإصابات المتكررة كان يمكن أن يفوز بالكرة الذهبية عدة مرات، وقد أنهت إصابات الركبة مسيرته الاحترافية بأوروبا عام 2008 عندما كان لاعبا في ميلان الإيطالي، ليعود للدوري البرازيلي قبل أن يعتزل نهائيا عام 2011 وعمره 33 عاما.