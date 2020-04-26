ليفربول يتحرك لضم مبابي وساديو ماني كلمة السر

بدأ المدرب الألماني يورغن كلوب التحرك نحو ضم أحد أفضل اللاعبين الموهوبين في العالم، ووضع خطة لاستقدامه إلى نادي ليفربول مستغلا وضعية المهاجم الحالي للريدز ساديو ماني.

ووفقا لموقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، فإن كلوب تحدث هاتفيا مع ويلفريد والد النجم الفرنسي كيليان مبابي، في أول خطوة تظهر الاهتمام الرسمي من نادي ليفربول بضم اللاعب.

وأوضح الموقع أن المكالمة كانت تهدف إلى معرفة موقف اللاعب من وضعه الحالي مع نادي باريس سان جيرمان، والاطلاع على فرص التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ورغم أن كلوب يدرك صعوبة الموقف بسبب ارتباط مبابي بعقد مع النادي الباريسي يمتد إلى غاية 2022، فإنه يخطط للاستفادة من وضعية المهاجم السنغالي لليفربول ساديو ماني.

ويسعى نادي ليفربول للاستفادة من اهتمام ريال مدريد بالمهاجم السنغالي من أجل إبرام صفقة انتقال توفر سيولة مالية، تسمح بتغطية جزء كبير من صفقة كيليان مبابي التي لن تقل قيمتها عن 250 مليون يورو.

وسيكون ليفربول أكبر منافس لريال مدريد الذي ارتبط بالتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب خلال السنوات الماضية.

ويعتمد ريال مدريد إستراتيجية مختلفة للتعاقد مع اللاعب، ويسعى لأن يصمد مبابي أمام عروض تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وذلك بهدف التعاقد معه في صيف 2021 بثمن معقول حين يكون النادي الفرنسي مجبرا على بيعه تجنبا لخروجه مجانا في العالم التالي.