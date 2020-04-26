زياش يبدأ مغامرته مع تشلسي.. إلغاء الدوري الهولندي فك ارتباط مستقبله مع كورونا

أبدى حكيم زياش اللاعب الجديد لتشلسي سعادة غامرة بتحديد مستقبله وموعد انضمامه الرسمي للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد إلغاء الدوري الهولندي الذي كان يلزمه باستكمال الموسم مع فريقه أياكس أمستردام.

ووقع لاعب الوسط الدولي المغربي -المولود في هولندا- في فبراير/شباط الماضي عقدا لمدة خمس سنوات تبدأ الموسم المقبل مع النادي اللندني، قبل أن يكتنف الغموض مستقبل اللعبة حاليا، وتمديد مواعيد الانتقالات بسبب جائحة كورونا.

وقال زياش لصحيفة "الجمين داجبلاد" الهولندية اليومية "بالطبع هذا الوضوح مطمئن لأنه لا أحد يدري ما سيحدث لفترة الانتقالات".

لكنه لم يقلق أبدا من أن ظروفه الخاصة قد تتغير بعد توقف كرة القدم في إنجلترا الشهر الماضي.

وقال "كل ما يهمني أنني في الأول من يوليو/تموز المقبل سأصبح لاعبا في تشلسي، لم أفكر في أي شيء آخر".

وانتهى موسم زياش عقب إلغاء الدوري الهولندي، بعد أن مددت الحكومة الحظر على التظاهرات العامة الكبرى، بما في ذلك المنافسات الرياضية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الاتحاد الهولندي للعبة مساء الجمعة إن فريق زياش لن يتوج باللقب رغم تصدره ترتيب الجدول عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي.

وعلق الدولي المغربي على ذلك بقوله "كنت أفضل الفوز باللقب في الملعب، لكن إذا كان عليك اختيار فريق واحد للتتويج باللقب فسيكون هو أياكس بالنسبة لي".

وسيغادر اللاعب (27 عاما) أياكس بعد أربع سنوات أصبح خلالها أيقونة النادي.

واختتم تصريحاته "لم أرغب في نهايته (الموسم) بهذه الصورة، لكنني سأظل أعتز بالذكريات، تركت شيئا في أمستردام، لكن بالنسبة لي حان الوقت لشيء جديد".