نوير رفض تجديد عقده.. بايرن ميونيخ يسوي خلافاته مع حارسه الغاضب

يتوقع مدير الكرة بنادي بايرن ميونيخ الألماني حسن صالح حميدزيتش أن تكلل بالنجاح مساعي تجديد عقد حارس المرمى الدولي مانويل نوير، الذي أعلن أخيرا غضبه من النادي ورفض تجديد التعاقد.

وأكد حميدزيتش لصحيفة "فيلت أم سونتاج" اليوم الأحد أن الخلافات الأخيرة بين نوير وبطل البوندسليغا تمت "تسويتها داخليا"، وقال "أنا متفائل، لذا أتمنى أن نمدد عقد مانويل".

وفي مقابلة صحفية جرت أخيرا مع الصحيفة، اشتكى مانويل نوير من افتقاده إلى التقدير المعنوي الذي كان يلقاه في الماضي خلال التفاوض مع إدارة النادي البافاري لتجديد عقده.

وعبّر حارس مرمى منتخب ألمانيا عن غضبه لتداول تفاصيل المحادثات بشأن تجديد عقده عبر وسائل الإعلام.

‪نوير خلال تدريبات بايرن في ظل كورونا‬ (غيتي)

وقال صالح حميدزيتش "مانويل حارس من طراز عالمي ويدرك أن النادي يقدره كثيرا، فقد لعب مع (الحارس الأسطوري) أوليفر كان".

وواجهت المفاوضات الدائرة بشأن تمديد عقد نوير إلى ما بعد صيف 2021 صعوبات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمدة العقد وقيمته المالية.

ووفقا لصالح حميدزيتش فإن بايرن ميونيخ يخطط لإبرام صفقات جديدة بعد ضم ألكسندر نوبل حارس مرمى شالكه، ويبدو أن هذه الصفقة كانت إحدى حلقات الخلالف مع نوير الحارس الأول الذي شعر بتهديد أفضليته مع الفريق البافاري.

وبرر مدير الكرة صفقة نوبل بقوله "نريد أن نعزز صفوف فريقنا بمواهب كبيرة من أوروبا، وأيضا نود أن نتعاقد مع نجم دولي في ميونيخ (نوير) والذي من شأنه أن يرفع الإمكانيات في فريقنا ويساعد الفريق على تقديم كرة مربحة وجذابة للمشجعين".