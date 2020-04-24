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لاعب برازيلي يقيّم نيمار: ليس قائدا ويرفض الانتقادات وكرة القدم بعيدة عن أولوياته

24/4/2020

قال اللاعب البرازيلي رافاييل إن مواطنه نيمار ليس قائدا، ويحتاج إلى تركيز أكبر، وأن تكون كرة القدم في صدارة أولوياته، من أجل المساهمة في قيادة البرازيل إلى تحقيق الألقاب. 

وتحدث رافاييل لشبكة "إي.أس.بي.أن" الأميركية عن مواطنه نيمار ودوره في المنتخب البرازيلي، وقال إن نجم باريس سان جيرمان ليس قائدا، ويفتقر إلى التركيز بشكل كامل على المباريات، ويشعر أنه ليس بحاجة إلى العمل بشكل دائم من أجل التحسن وتقديم مستويات أفضل.

واعتبر أن نيمار مشغول بأشياء كثيرة محيطة به ولا يمنح الأولوية لكرة القدم، كما لا يحبذ الاستماع للانتقادات، وهو من النوع الذي يحب دائما سماع كلمات الإشادة والإطراء.

وأكد رافاييل -اللاعب الحالي لنادي ليون الفرنسي- أن تخلص نيمار من تلك النقائص سيجعله أفضل لاعب في العالم بدون منازع، وسيقود البرازيل إلى تحقيق الألقاب في السنوات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم في قطر عام 2022. 

المصدر : مواقع إلكترونية

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