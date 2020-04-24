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لوكا زيدان بقميص "الخضر".. بلماضي راغب والحارس لا يمانع

24/4/2020

يرغب مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي في ضم لوكا نجل مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، وحارس مرمى الفريق الملكي المعار حاليا إلى راسينغ سانتاندير، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ويحمل لوكا (21 عاما) الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، لكن والده لديه الجنسية الجزائرية.

ويسعى بلماضي لضم لوكا إلى صفوف "محاربي الصحراء" أملا في الهبوط بمعدل أعمار المنتخب المتوج بكأس الأمم الأفريقية 2019. ويمتلك منتخب الجزائر حارسين حاليا، هما رايس مبولحي (الاتحاد السعودي) وعز الدين دوخة (الرائد السعودي)، وكلاهما يبلغان من العمر 33 عاما.

وطلب بلماضي بالفعل من اتحاد الكرة الجزائري محاولة استكمال أوراق لوكا زيدان سريعا.

من جانبه، لا يمانع لوكا في تمثيل الخضر -وفقا للصحيفة الجزائرية- حيث يسعى لعقد جلسة مع بلماضي في أقرب وقت ممكن للحديث حول الأمر.

وإذا اكتملت الأوراق سريعا فإن لوكا سيكون متاحا لتمثيل "الخضر" في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر وبطولة أمم أفريقيا القادمة. 

يذكر أن ابن زين الدين زيدان -المشهور بلقب "زيزو"- مثّل منتخب فرنسا تحت 17 عاما. 

المصدر : الصحافة الجزائرية

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تداولت مواقع جزائرية خبر اهتمام لوكا زيدان بالانضمام للمنتخب الجزائري ليبدأ مسيرة مخالفة لوالده زين الدين زيدان الذي دافع عن ألوان المنتخب الفرنسي.

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يغيب اللاعبون لوكا مودريتش وغاريث بيل ولوكاس فاسكيز عن تشكيلة ريال مدريد في مواجهة غلطة سراي التركي خارج الديار في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غد الثلاثاء، في مباراة وصفها المدرب زين الدين زيدان بأنه "يجب الفوز بها".

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