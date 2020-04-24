لوكا زيدان بقميص "الخضر".. بلماضي راغب والحارس لا يمانع

يرغب مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي في ضم لوكا نجل مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، وحارس مرمى الفريق الملكي المعار حاليا إلى راسينغ سانتاندير، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ويحمل لوكا (21 عاما) الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، لكن والده لديه الجنسية الجزائرية.

ويسعى بلماضي لضم لوكا إلى صفوف "محاربي الصحراء" أملا في الهبوط بمعدل أعمار المنتخب المتوج بكأس الأمم الأفريقية 2019. ويمتلك منتخب الجزائر حارسين حاليا، هما رايس مبولحي (الاتحاد السعودي) وعز الدين دوخة (الرائد السعودي)، وكلاهما يبلغان من العمر 33 عاما.

وطلب بلماضي بالفعل من اتحاد الكرة الجزائري محاولة استكمال أوراق لوكا زيدان سريعا.

من جانبه، لا يمانع لوكا في تمثيل الخضر -وفقا للصحيفة الجزائرية- حيث يسعى لعقد جلسة مع بلماضي في أقرب وقت ممكن للحديث حول الأمر.

وإذا اكتملت الأوراق سريعا فإن لوكا سيكون متاحا لتمثيل "الخضر" في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر وبطولة أمم أفريقيا القادمة.

يذكر أن ابن زين الدين زيدان -المشهور بلقب "زيزو"- مثّل منتخب فرنسا تحت 17 عاما.